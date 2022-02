The Batman : le réalisateur Matt Reeves publie l'extrait piraté du film

Après le piratage et la mise en ligne d’un extrait de son film «The Batman», le réalisateur Matt Reeves a décidé de prendre les devants en publiant l’extrait dans son intégralité sur sa chaîne Vimeo.

Une belle façon de transformer un acte illégal en objet de promotion avant la sortie film prévu en France le 2 mars prochain.

Many of you may have seen this scene from @TheBatman floating around online, so I decided to put it on my vimeo in 4k. #AdvanceTickets go on sale 2/10! In the meantime, hope you enjoy this sneak peak... #TheBatman comes out #OnlyInTheaters on March 4th!https://t.co/ZIA8RjHqen

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 30, 2022