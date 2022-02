Kamikaze : Découvrez la bande-annonce de la série danoise récompensée à Séries Mania qui arrive sur Canal+

Elle a fait sensation au dernier festival Séries Mania qui a récompensé sa bluffante interprète principale, la série Kamikaze arrivera le 16 mars sur Canal+.

Toute première série européenne de la plateforme HBO Max, cette série danoise créée par Johanne Algren d’après le roman Muleum d'Erlend Loe, traite du deuil dans tous ses états au long de huit épisodes de 25 minutes palpitantes.

Elle suit la vie de Julie, une riche ado de 18 ans dont la vie bascule lorsque ses parents et son frère meurent dans un accident d’avion. Livrée à elle-même dans l'immense manoir familial, elle a bien du mal à surmonter ce qu'elle considère comme une injustice du destin.

Quête existentielle morbide

Encore traumatisée mais en quête de sens, elle va alors décider de s’embarquer dans un voyage initiatique à travers le monde au cours duquel elle va mettre sa vie en danger en repoussant toujours plus loin les limites physiques et psychologiques. Un comportement suicidaire que la série traite de manière surprenante.

«Cette adolescente est projetée dans la vie suite à un immense traumatisme alors qu’elle est très jeune. Elle se sent trahie par la vie et adopte un certain cynisme. J’ai voulu raconter tous les aspects de cette expérience.», a expliqué la scénariste Johanne Algren qui plonge son héroïne dans des situations toujours plus loufoques.

L’interprétation à fleur de peau de l’actrice principale Marie Reuther lui a très justement valu le prix d’interprétation féminine à Séries Mania. Quand on fait la connaissance de son personnage, Julie tente de se suicider en faisant s'écraser un petit avion dans le désert. Elle est blessée, mais vivante. Et peut-être plus que jamais…