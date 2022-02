Peacemaker : la série avec John Cena obtient une saison 2

Alors que la première saison touche à sa fin, HBO Max a annoncé le renouvellement de «Peacemaker» pour une saison 2. Une excellente nouvelle pour les fans de John Cena.

Mieux encore, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) va écrire et réaliser la totalité des épisodes de ce deuxième chapitre.

Le réalisateur était déjà présent derrière la caméra pour le film The Suicide Squad, dont Peacemaker est le spin-off centré sur le personnage incarné par l’ancienne gloire du catch américain. La popularité de cet anti-héros auprès des fans a fini de convaincre la chaîne américaine HBO de développer une série qui le voit intégrer une nouvelle équipe baptisée Projet papillon sous la supervision d’Emilia Harcourt, l’assistante d’Amanda Waller, et John Economos, le directeur du pénitencier Belle Rêve. Entouré de ses nouveaux partenaires, Peacemaker se voit confier de nouvelles missions.

En plus de John Cena, le casting peut compter sur la présence de Robert Patrick – dans la peau du père irascible de Peacemaker – Danielle Brooks (Orange is the New Black) ou encore Freddie Stoma. La série reste, pour le moment, inédite en France.