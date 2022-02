Stranger Things : la date de sortie de la saison 4 enfin dévoilée

Netflix a annoncé sur ses réseaux sociaux que la saison 4 de la série de science-fiction sera mise en ligne sur sa plate-forme en deux parties : le 1er volume sera à découvrir le 27 mai 2022, le second dès le 1er juillet.

Trois ans après la diffusion de la saison 3, ce quatrième chapitre de Stranger Things fera son retour avec neuf épisodes.

Le teaser récemment dévoilé par Netflix voit Eleven et Will s’installer en Californie où Joyce a choisi d’emménager afin de prendre ses distances avec la ville d’Hawkins. Eleven promet toutefois à Mike de le retrouver pour les vacances de printemps. Une réunion qui risque d’être gâchée par l’arrivée d’un nouveau monstre sorti de l’Upside Down...

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

«See You Soon » (soit «à bientôt» en français), ont écrit les frères Duffer en commentaire d’une lettre ouverte postée ce jeudi 17 février sur les réseaux sociaux dans laquelle ils en disent plus sur l’avenir de la série phénomène.

Le duo nous dévoile qu'elle se conclura avec la 5e saison. « Avec 9 scénarios, plus de 800 pages, près de 2 ans de tournage, des milliers d'effets visuels et une durée qui dépasse largement celle des saisons précédentes, Stranger Things 4 a été le volet le plus difficile à tourner à ce jour, mais aussi le plus gratifiant, » écrivent les frères Duffer.

« Mais c'est aussi le début de la fin, » continue le message. « Il y a sept ans, nous avons élaboré l'arc narratif complet de Stranger Things. A l'époque, nous avions prévu que l'histoire se déroulerait sur quatre ou cinq saisons. Elle s'est avérée trop vaste pour être racontée en quatre partie, mais, comme vous pourrez bientôt le découvrir, le grand final approche. La saison 4 sera l'avant-dernière et la saison 5, la dernière. »

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1 — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

we're gonna have the best spring break ever. pic.twitter.com/D6Xyx9VquE — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2021

La plate-forme a dévoilé de nouveaux visuels très alléchants...

001. Russia. Getting the band back together. Bring a jacket. pic.twitter.com/NO4NHRLVDs — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

002. The Lab. Every story starts somewhere. pic.twitter.com/trFwENrP4f — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022