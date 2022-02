Création Originale Canal+ : le tournage de la série «BRI» avec Sofian Khammes va commencer

Nouvelle Création Originale Canal+dont le casting est composé en grande majorité de jeunes talents qui montent, la série «BRI» entrera en tournage ce 7 mars en région parisienne.

Composée de huit épisodes de 52 minutes, cette nouvelle série policière réalisée par Jérémie Guez («Sons of Philadelphia»), et créée et écrite par ce dernier et Erwan Augoyard («Engrenages»), plongera dans le quotidien de la BRI Versailles, brigade de recherche et d'intervention spécialisée dans le grand banditisme, à travers l'histoire de Saïd, qui prendra la tête d’une équipe constituée de «jeunes flics d’élite aussi téméraires qu’efficaces».

«L’ancien membre des forces spéciales remplace Patrick, chef charismatique qui a bâti sa légende de policier en collaborant pendant vingt ans avec Éric, leader d’un clan de la pègre parisienne. Saïd, devra trouver sa place au sein de son groupe tout en évitant qu’une guerre de gangs n’éclate entre la famille d’Éric et celle des frères El Hassani. Mais c’était sans compter sur Patrick, bien déterminé à revenir sur le devant de la scène si Saïd refuse de prendre parti dans ce règlement de comptes qui risque d'embraser la capitale...», annonce Canal+.

Portée par Sofian Khammes (le comédien qui incarne Saïd est connu notamment pour son rôle dans «Un triomphe» qui lui a valu le Valois du meilleur acteur au Festival du film francophone d'Angoulême, et «Mes frères et moi»), la série de Canal+ embarque des comédiens chevronnés tels qu’Emmanuelle Devos, Vincent Elbaz, et Bruno Todeschini, mais aussi toute une nouvelle génération d’acteurs talentueux dont Rabah Naït Oufella, («Arthur Rambo», «Grave», «Les Affamés»), Ophélie Bau («Mektoub My Love»), Théo Christine («Suprêmes», «Skam»), Waël Sersoub («MILF»), Sami Outalbali («Une histoire d'amour et de désir», «Sex Education»), et Nina Meurisse («Mixte»).