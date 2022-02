Killing Eve : que vont devenir Eve et Villanelle dans cette ultime saison 4 ?

La 4e et dernière saison de Killing Eve arrive ce 28 février sur Canal+Séries et MyCanal, seulement 24h après sa diffusion outre-Atlantique sur BBC America.

Le jeu du chat et de la souris entre Eve (Sandra Oh), l’ancienne agente du MI-6 et Villanelle (magnétique Jodie Comer), la tueuse à gages psychopathe, se poursuit dans cette saison 4 qui va sceller leur destin.

(Attention spoilers) Il y a trois ans, la dernière fois que les fans les avaient vues, les deux femmes qui se vouent une fascination mutuelle se tenaient sur le pont de Londres, et décidaient de partir chacune de leur côté mais s’étaient retournées brièvement pour se regarder, ne laissant pas deviner de ce qui adviendrait par la suite entre elles. Ont-elles fini par faire demi-tour pour s’embrasser, ou ont-elles choisi de s'éloigner ? C’est ce qu’on découvre dans les derniers épisodes de la série, lesquels ont cette fois été chapeautés par Laura Neal (Sex Education).

La Villanelle qu’on y retrouve est bien différente de celle des saisons précédentes. L’assassin impitoyable qui peut refroidir quiconque sans même cligner des yeux est désormais en quête de rédemption. Sa plongée corps et âme dans la religion donne lieu à d’hilarantes séquences. De son côté Eve travaille maintenant pour une société de sécurité et fricote avec son collègue, mais juste «pour le sexe». Déterminée à faire tomber la tête pensante de la mystérieuse organisation criminelle des Douze, elle semble avoir mis de côté la belle tueuse, mais l’irrépressible attraction entre les deux demeure encore palpable…

Arrivée durant la troisième saison, l'actrice française Camille Cottin est de nouveau de la partie. Tout comme Fiona Shaw, dont le personnage, toujours dévasté par la mort de son fils, poursuit sa mission de chasser les Douze (et fait toujours preuve, à l'image de toute la série, d’un délicieux humour noir).

Notons qu’il se murmure que des projets de séries dérivées sont à l’étude. Ce n’est donc peut-être pas à un adieu définitif avec l’univers subversif créé en 2018 par Phoebe Waller-Bridge (d’après les romans de Luke Jennings) qu’il faut se résoudre (et c’est tant mieux).

Les épisodes 1 et 2 de la saison 4 seront à découvrir dans la nuit de lundi 28 à mardi 29 février, à 00h25, sur Canal+ Séries et sur myCanal.