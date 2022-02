Killing Eve, saison 4 : Jodie Comer confie que son rôle dans la série a changé sa vie

Dans une interview accordée au site britannique du Daily Mirror, Jodie Comer s’est confiée sur la manière dont le rôle de Villanelle dans la série «Killing Eve», dont la saison 4 démarre le 28 février, a changé le cours de sa carrière.

Alors que les fans sont impatients de découvrir cette ultime saison – disponible en France sur Canal+ – qui viendra clôturer les aventures de Villanelle et d’Eve (Sandra Oh), Jodie Comer s’est exprimée sur son personnage de tueuse à gages, et son influence dans l’évolution de sa carrière.

«Je ne suis pas sûre de ce que Villanelle représente, mais je peux dire sans hésiter qu'elle a changé ma vie à bien des égards... dans le travail que je suis maintenant capable de faire et dans ma carrière d'actrice», confie celle qui a reçu l’Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2019 pour son interprétation.

Une valeur sûre

Selon Jodie Comer, inarner le rôle de Villanelle a été à la fois exigeant et émancipateur. Les excentricités de son personnage l’ayant aidé à évoluer dans sa vie personnelle. «J'ai vraiment dû muer avec elle. Je pense que j'étais extrêmement gênée en entrant dans ce processus et il y avait quelque chose dans le fait de la jouer dont je devais me débarrasser. (…) J'ai dû oser, et je n'ai pas eu peur du tout, et cela a été filtré par ma propre vie, ce dont je suis très reconnaissante», poursuit la comédienne britannique.

Depuis le lancement de Killing Eve en 2018, Jodie Comer s’est imposée comme une valeur sûre. Elle a fait une apparition remarquée dans Stars Wars : L’Ascension de Skywalker, dans le film Free Guy au côté de Ryan Reynolds, ou encore dans Le Dernier Duel de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck. Et ce n’est probablement que le début pour l’actrice de 28 ans.