Euphoria : la série bat des records d'audiences et devient la plus tweetée de la décennie

Véritable phénomène, le teen drama Euphoria a réalisé des records d’audience sur HBO avec sa saison 2, et s’est aussi hissée au top des séries les plus tweetées de la décennie.

Euphoria a fait un tel carton qu’elle est désormais la deuxième série la plus regardée de HBO, juste derrière une certaine Game of Thrones. Sa saison 2 a été visionnée par 16,3 millions de téléspectateurs américains (sans compter les streamings sur HBO Max et les vues à l’international).

Les audiences d’Euphoria ont ainsi augmenté de près de 100% par rapport à sa première saison. Le succès est tel que la plate-forme HBO Max qui la diffuse aux Etats-Unis (en France elle est visible sur OCS) a été victime d’une panne lors de la diffusion du final de la saison ce dimanche 27 février, tant les internautes pnt été nombreux à se connecter pour être les premiers à la découvrir.

Série choc signée Sam Levinson, Euphoria suit le quotidien de Rue (Zendaya), une adolescente toxicomane et son groupe d’amis, ados paumés comme elle entre traumatismes, problèmes familiaux, addictions, le tout sur fond de découverte de l’amour et de la sexualité. Un programme trash, sombre et violent, filmé avec une telle maestria et porté par de jeunes comédiens si convaincants, qu’il ne laisse quoiqu'il arrive personne indifférent.

Série star des réseaux

Euphoria est aussi récemment devenue la série la plus populaire de la décennie sur Twitter. Depuis 2020, elle a généré plus de 34 millions de tweets, rien qu’aux États-Unis.

«Des mêmes hilarants, des projections scénaristiques, des conseils de mode... Euphoria a dominé Twitter cette saison, a délaré Jenna Ross, responsable des partenariats télévisuels de Twitter, dans une interview pour Variety. La série a construit une communauté solide de fans engagés, qui, non seulement soutiennent leurs scènes et leurs personnages préférés, mais font aussi part de leur frustration et de leur peur, en particulier à propos du destin de certains personnages». Parmi ces derniers les plus cités figurent bien sûr Rue (Zendaya), mais aussi Fezco (Angus Cloud), et Nate Jacobs (Jacob Elordi).

La série a aussi fait beaucoup parler d’elle dernièrement car elle a été accusée par des associations de donner une image glamour à la consommation de drogue et d’alcool. Des polémiques auxquelles l’actrice (épatante) Zendaya a réagi dans Entertainmant Weekly, expliquant qu'euphoria «n’était en aucun cas un conte moral pour apprendre aux gens comment vivre leur vie ou ce qu'ils devraient faire», et qu'au contraire il s'agirait plutôt pour l'équipe créative «d'aider les gens à se sentir un peu moins seuls face à leur expérience et à leur douleur. Et peut-être qu'ils n'aient pas l'impression d'être les seuls à vivre ou à gérer ce qu'ils vivent», dit-elle, rappelant également au passage, très justement, que le programme est à réserver à un public averti.

Les jeunes ne semblent cependant pas être passés à côté du phénomène, en témoigne les nombreux tweets, mais aussi notamment le Euphoria High School Challenge sur Tik Tok, où les internautes s’amusent à s’habiller comme leurs personnages préférés.

Et le phénomène n’est pas près de s’arrêter, puisque la série a été renouvelée pour une saison 3 désormais extrêmement attendue.