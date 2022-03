DMZ : la mini-série post-apocalyptique dévoile une première bande annonce

La plate-forme de streaming HBO Max vient de dévoiler la première bande annonce de sa mini-série post-apocalyptique «DMZ», avec Rosario Dawson. Elle sera diffusée à partir du 17 mars prochain.

Adaptation de la bande dessinée éponyme de Brian Wood et Riccardo Burchielli publiée aux éditions DC Comics, DMZ – qui signifie «zone démilitarisée», ou «Demilitarized Zone» en anglais – suit les aventures d’une infirmière prénommée Alma. Elle a été séparée de son fils lors de l’évacuation de la ville au déclenchement d’une seconde guerre civile sur le sol américain.

Décidée à retrouver sa trace, elle s’aventure dans un Manhattan en ruines où elle va rencontrer plusieurs obstacles. Dont le leader d’un gang très puissant qui semble régner en maître sur ces terres abandonnées. Alma est déterminée à retrouver son enfant, et pourrait bien changer le cours du destin se faisant.

Après une performance remarquée dans l’excellente série Dopesick sur Disney+, Rosario Dawson tient le rôle principal dans cette mini-série post-apocalyptique déclinée en 4 épisodes. Elle partage l’affiche avec Benjamin Bratt (Law & Order), Hoon Lee (See), Freddy Miyares (The L World : Generation Q), ou encore Venus Ariel (NCIS : New Orleans).

Ana DuVernay (Dans leur regard), qui apparaît au générique à la production exécutive, a réalisé le premier épisode. Les trois autres ont été mis en image par Ernest R. Dickerson (The Walking Dead, Dexter, Raised by the Wolves).