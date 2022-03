La Chronique de Bridgerton, saison 2 : la bande-annonce dévoilée (VIDEO)

Attendue pour le 25 mars sur Netflix, la saison 2 de «La Chronique de Bridgerton» vient de dévoiler une bande-annonce de plus de 3 minutes qui permet de saisir les enjeux de ce nouveau chapitre.

Dans la vidéo, on peut entendre dès le début Lady Violet Bridgerton annoncer fièrement et bruyamment que son fils Anthony est enfin décidé à se marier. Le jeune homme fait rapidement connaissance avec Edwina Sharma qui, avec sa grande sœur Kate, vient de faire le voyage depuis l’Inde. C’est décidé, elle sera son épouse. Mais la sœur aînée n’est pas convaincue qu’Anthony soit l’époux qui convienne à Edwina. Et met tout en œuvre pour faire capoter leur union. Sans se rendre compte que l’amour menace de l’emporter.

Hormis René-Jean Page, la quasi-totalité du casting de la saison 1 fera son retour dans ce deuxième chapitre qui se penchera cette fois sur les amours compliquées d’Anthony Bridgerton, l’aîné des huit enfants de la Vicomtesse Lady Violet.

Le personnage de Kate Sharma sera incarné par la comédienne Simone Ashley (Sex Education), et donnera la réplique à Jonathan Bailey (Crashing). Charithra Chandran jouera le rôle de la petite sœur, Edwina. Les fans seront également ravis de retrouver Phoebe Dynevor sous les traits de Daphne Basset.