The Boys, saison 3 : les 5 infos à retenir de la bande-annonce

La bande-annonce de la saison 3 de «The Boys», qui commencera sa diffusion le 3 juin prochain sur Amazon Prime Video, a enfin été dévoilée. Et voici les 5 informations à retenir.

On commence par se rafraîchir la mémoire avec cette vidéo d’un peu moins de deux minutes :

Billy Butcher va prendre du Compound-V

Quelle surprise ! Billy Butcher méprise les Supes (mot pour désigner les super-héros dans la série, ndlr) de tout son être. Mais cela ne l’empêchera pas de consommer du Compound-V – substance qui permet à l’entreprise Vought de créer des super-héros – afin de pouvoir lutter à armes égales avec eux. À l’instar de Homelander, ou encore de Ryan – le fils que Becca, l’épouse de Billy Butcher, a eu sous la contrainte avec Homelander – Billy Butcher sera capable d’utiliser ses yeux comme un laser surpuissant. Ça va faire mal !

Reconversion ratée pour Hughie

À la fin de la saison 2, Hughie aspirait à retourner à une vie normale en devenant un membre de l’agence fédérale en charge de gérer les affaires touchant aux superhumains. Manque de chance, il ignore que la députée Victoria Neuman, la directrice de l’agence, est elle-même une Super capable de faire exploser la tête de n’importe qui se trouvant à bonne distance. Dans la bande-annonce, on voit également Kimiko lui briser le bras lors de ce qui ressemble à un interrogatoire mené par Billy Butcher. Aucun temps mort pour Hughie.

Les Super-Héros du divertissement

La bande-annonce nous offre un premier aperçu de la Comtesse Rouge, incarnée par Laurie Holden. Elle se trouve dans un parc d’attractions baptisé VoughtLand, et participe à une comédie musicale appelée «Soldier Boy, Ahoy !». On se demande d’ailleurs si French et Kimiko – qui était restée ensemble à la fin de la saison 2 – ne vont pas prendre part à ce spectacle puisqu’on peut les voir exécuter (01:16) une chorégraphie dans un décor de cafétéria.

On assistera également à un télécrochet baptisé «American Hero» auquel va participer l’ex de Starlight, Supersonic. Ce dernier, ainsi que d’autres Supes, tenteront de séduire le public afin d’intégrer les Seven, qui regroupe des 7 meilleurs super-héros de Vought. Il devrait se passer beaucoup de choses durant ce concours, notamment en coulisses.

Malaise à tous les étages

Vous pensiez en avoir terminé avec Homelander et sa fascination malsaine pour le lait ? Et bien non. On le voit traire une vache, et manifestement, cette activité ludique lui procure un plaisir comme nul autre pareil… au point d’en devenir franchement gênant.

On sait également que la saison 3 sera celle où les téléspectateurs vont découvrir l’épisode «Herogasm», dont nous avons déjà donné les détails ICI. Est-ce le contexte dans lequel apparaît l’Homme-poisson dans la bande-annonce alors qu’il fixe du regard une pieuvre dans un aquarium pendant un acte sexuel ? Cela se pourrait bien.

Le mystère autour de Soldier Boy

Le comédien Jensen Ackles rejoint le casting de The Boys dans la saison 3 sous les traits de Soldier Boy, un des premiers Supes de l’histoire de Vought. On peut le voir apparaître en costume dans la bande-annonce, pousser la chanson, ou encore se prendre un violent coup de poing au visage. Mais cela semble être des images d’autrefois.

Car c’est aussi Soldier Boy qui apparaît à la fin de la bande-annonce, torse nu, avec une longue barbe, comme s’il venait de se réveiller d’un sommeil cryogénique. Pourquoi fait-il son retour dans la grande famille des Supes ? Comment va-t-il réagir à l’évolution de l’image des super-héros dans la société, et/ou aux manigances de Vought pour contrôler l’opinion publique ? Cela devrait valoir le détour.