La Chronique des Bridgerton : l'actrice Simone Ashley évoque ses difficultés lors du tournage

Simone Ashley, la nouvelle star de La Chronique des Bridgerton, a révélé que porter des vêtements d'époque pour les besoins du tournage du drama de Netflix avait été une expérience des plus «inconfortables».

«J'avais très mal avec le corset», a fait savoir l'actrice de 26 ans à Glamour UK. «Je pense que je me suis déchirée l'épaule à un moment !», a-t-elle ajouté. Engoncée dans de nombreuses robes dignes de celles que portaient les aristocrates anglaises au XIXe siècle, l’actrice a eu besoin d'aide pour toutes les tâches quotidiennes, même les plus basiques, tout au long du tournage de la deuxième saison la série à succès qui revient le 25 mars. «Parce que lorsque vous êtes dans un corset, vous ne pouvez pas mettre vos chaussures», a-t-elle dit à titre d’exemple.

La comédienne a aussi été contrainte de réduire drastiquement ses rations de nourriture, et ce après une première journée difficile d’un point de vue digestif… La généreuse portion avalée au déjeuner «pour prendre des forces» n’était pas passée du tout. «J’ai vomi à cause du corset», affirme-t-elle. «J'ai réalisé que lorsque vous portez le corset, vous ne mangez tout simplement pas. Cela change votre corps. J'ai eu une taille plus petite… Mais à la minute où vous l’enlevez votre taille revient à sa forme initiale», a-t-elle précisé.

Même si les corsets de l'époque de la Régence ne descendaient pas aussi loin que les corsets de l'époque victorienne - l'accent était mis sur la poitrine d'une femme plutôt que sur sa taille - les sous-vêtements étaient il est vrai très contraignants.

Ce qui n’a pas empêché ces accessoires de mode vintage de voir leurs ventes exploser sous l’effet du succès colossal reçu par la série. Des sites tels qu'Etsy et Corset Story avaient à l’époque de la saison 1 signalé une augmentation des ventes et des recherches en ligne de corsets, rapporte Insider.

En plus de devoir porter un corset, Simone Ashley a fait savoir qu'elle avait aussi dû prendre des cours d'équitation et de danse pour les besoins de la série.

De Sex Education à Bridgerton

Elle a raconté à Glamour qu'avant Bridgerton elle n'était pas fan des drames d'époque. Née de parents indiens, l’actrice, que le grand public a découvert dans un rôle bien différent dans la série Sex Education, avait dit-elle «l’impression de ne pas pouvoir s'identifier aux personnages».

Celui qu’elle incarne dans la saison 2 de la série de Netflix – à savoir la belle Kate Sharma qui va devenir l'intérêt amoureux inattendu d'Anthony Bridgerton (joué par Jonathan Bailey) alors qu'il poursuit de ses ardeurs sa jeune sœur, Edwina – ne l’a en tout cas pas laissée indifférente.

Certes loin de sa vie de jeune femme ayant grandi dans les années 2000 entre l’Angleterre et la Californie, Kate, qu’elle décrit aussi comme sportive et intelligente, lui a donné quelques leçons bonnes à prendre, dit-elle.

«Kate est vraiment mature et j'ai beaucoup appris d'elle », a-t-elle déclaré selon les propos rapportés par Page Six. «Peut-être que je peux parfois plaire aux gens, mais [Kate] encouragerait les gens à dire leur vérité, et j'aime vraiment ça chez elle.»