La Chronique des Bridgerton : le dessous des scènes de sexe dévoilé

Alors que la très attendue saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera mise en ligne le 25 mars, les langues se délient sur les conditions du tournage. L’acteur Jonathan Bailey, dont le personnage est au cœur des nouveaux épisodes, vient ainsi de révéler quelques surprenants secrets de fabrication concernant… les scènes de sexe.

L’interprète d’Anthony, le frère aîné de Daphné qui était l’héroïne de la saison 1, a confié à Radio Times que le coordinateur d'intimité avait placé un coussin à moitié gonflé entre lui et sa partenaire l’écran, l’actrice Simone Ashley.

La production de La Chronique des Bridgerton a en effet, comme de nombreuses productions américaines désormais, fait appel à ce drôle de nouveau métier dont le rôle est d'accompagner les comédiens sur le tournage de scènes intimes, afin qu’elles soient les plus respectueuses et les moins traumatisantes possibles pour eux.

«C'est incroyable de voir comment toute cette industrie vient de se développer, en seulement un an. Il y a de nouveaux trucs dans le métier – les petits coussins – et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec cet accessoire à moitié gonflé», s'est amusé l’acteur.

«S'il y a deux personnes qui font une scène de sexe, la règle est qu'elles doivent avoir trois barrières qui les séparent et il y a certains actes où un ballon à moitié gonflé peut permettre de faire le mouvement sans avoir à se toucher physiquement. C'est vraiment idiot et parfois on explose de rire, mais cela rend les choses moins gênantes», a-t-il ajouté.

De quoi promettre de nouveaux épisodes très sexy…