Game of Thrones : George R.R. Martin donne des nouvelles des spin-off en préparation

Très actif sur son blog, George R.R. Martin a dévoilé plusieurs informations à propos des quatre spin-off de Game of Thrones actuellement en préparation. Et auxquels il participe activement.

Nous savons déjà que les images du premier d’entre eux, House of the Dragon, qui est attendu à la fin de l’année 2022 sur la chaîne américaine HBO, suscite l’enthousiasme de l’auteur. C’est justement sur son blog que George R.R. Martin avait confié avoir pu regarder quelques images de la série, et que le résultat lui paraissait très encourageant.

Concernant les trois autres projets - The Sea Snake, Ten Thousand Ships, et A Knight of the Seven Kingdoms - l’écrivain de 73 ans a confirmé à ses fans être «profondément, fortement impliqué» dans leur développement. «C'est mon monde, et même si j'ai travaillé en étroite collaboration avec des écrivains et des showrunners fantastiques, c'est finalement à moi d'essayer de garder la mythologie intacte. Et de faire tout ce que je peux pour aider à rendre les nouvelles séries géniales», explique-t-il.

George R.R. Martin révèle aussi que c’est Bruno Heller, le créateur de Rome, qui rédige actuellement le scénario de The Sea Snake, une série consacrée à Corlys Velaryon, surnommé le Serpent de Mer, un célèbre explorateur et commerçant de Westeros. La série Ten Thousand Ships suivra le voyage de la princesse Nymeria et de son peuple, au moment de leur migration vers le pays de Dorne, environ 1.000 ans avant les événements de Game of Thrones.

Enfin, le romancier nous apprend que la série Dunk and Egg pourrait être finalement baptisée A Knight of the Seven Kingdoms, et contera les aventures d’un chevalier errant et de son jeune écuyer, le jeune Aegon V Taragaryen. Elle sera pilotée par Steve Conrad (American Patriot).

«Steve est déterminé à faire une adaptation fidèle de mes histoires, c'est exactement ce que je veux. Ces personnages et ces histoires sont très précieux pour moi. La première saison sera une adaptation du premier roman, The Hedge Knight. Contrairement à ce que vous avez pu lire en ligne, cette série ne s'appellera pas Dunk & Egg. Nous penchons vers A Knight of the Seven Kingdoms (Un Chevalier des Sept Royaumes). Mais The Hedge Knight (Le Chevalier Errant) a aussi ses partisan», révèle-t-il.