Grosse frayeur pour Miley Cyrus : l'avion de la star frappé par la foudre

L’avion qui transportait ce mercredi Miley Cyrus en direction du Paraguay a été contraint à un atterrissage d’urgence après avoir été frappé par la foudre.

La chanteuse américaine, qui devait se produire au festival Asuncióno ce mercredi 23 mars, a eu une grosse frayeur. «Pour mes fans et tous ceux qui se sont inquiétés après avoir appris pour mon vol en direction de Asunción. Notre avion a été pris dans une violente tempête et a été frappé par la foudre. Mon groupe, l’équipage, mes amis et ma famille qui étaient tous à bord avec moi sont sains et saufs après l’atterrissage d’urgence. Il nous a malheureusement été impossible de voler en direction du Paraguay. Je vous aime», a-t-elle écrit sur son compte Instagram en légende d’une courte vidéo qui témoigne de la violence de l’orage.

Ce mardi, la capitale du Paraguay a d’ailleurs été frappée par des intempéries qui ont contraint le festival à annuler son premier jour.

La tournée de Miley Cyrus se poursuivra quant à elle ce vendredi à Sao Paulo, au Brésil, dans le cadre du festival Lollapalooza.