«40 ans de chansons de Céline Dion : les stars chantent pour le Sidaction» : Line Renaud absente en raison du Covid

C’est son cheval de bataille depuis plus de trente ans. Malgré tout, Line Renaud n’a pas pu assister à l’enregistrement de l’émission «40 ans de chansons de Céline Dion : les stars chantent pour le Sidaction» qui sera diffusée ce samedi 26 mars.

La vice-présidente du Sidaction était attendue pour co-présenter cette soirée qui constitue le point d'orgue télévisuel de l'action organisée par l'association ces 25, 26, et 27 mars 2022, mais elle a malheureusement contracté le Covid-19 juste avant le tournage de l’émission de France 2 qui s’est tenu le 16 mars dernier au Dôme de Paris en présence de nombreuses personnalités mobilisées pour appeler aux dons.

Line Renaud a «été testée positive la veille» de l'enregistrement du concert. «À cause du Covid-19, on a dû faire sans elle», a révélé ce jeudi 24 mars auprès du magazine Gala le chanteur Vincent Niclo qui officie en tant que maître de cérémonie pour la soirée au côté de Jean-Paul Gaultier, autre ambassadeur du Sidaction.

Line Renaud, 93 ans, avait été confrontée déjà à un sérieux souci de santé en avril 2019. Victime d'un AVC elle était restée cinq mois à l'hôpital. «Elle nous a manquée beaucoup, a aussi confié Vincent Niclo pour le Buzz TV, confirmant également que la chanteuse, «indissociable de ce combat», allait heureusement aujourd'hui «mieux».

«Le Covid est passé sans gravité maintenant elle se repose», a assuré la gouvernante de Line Renaud.

Céline Dion à l’honneur

À l’occasion de la 29e édition du Sidaction, France 2 proposera donc ce samedi 26 mars 2022 une grande émission événement qui revisitera en chansons les quarante ans de carrière de Céline Dion.

Vincent Niclo accueillera sur scène plusieurs générations d’artistes pour chanter le répertoire de la star internationale dans des tableaux conçus et chorégraphiés spécialement pour l’émission.

Jenifer, Zaz, Isabelle Boulay, Michael Gregorio, Shy’m, Bilal Hassani, Kimberose, Hélène Ségara, Imany, Chimène Badi, Michèle Torr, Anne Sila, Anggun, Joyce Jonathan, Valentina, Natasha St-Pier, Julie Zenatti, et la voix du film «Aline», Victoria Sio interprèteront quelques-uns des plus grands succès de Céline Dion, tels que : «Pour que tu m’aimes encore», «J’irai où tu iras», «S’il suffisait d’aimer», «Encore un soir», «All by myself»,« Parler à mon père», «Ziggy - un garçon pas comme les autres», «My heart will go on», «On ne change pas»…

Pour la bonne cause

«Il faut appeler le 110! L’argent, c’est le nerf de la guerre. Depuis plus de 35 ans, on cherche un vaccin et on n’en est plus très loin», a martelé Vincent Niclo lors de son interview pour le Buzz TV.

Cette soirée d’engagement pour l’association Sidaction fera donc appel à la générosité des téléspectateurs.

Pour faire un don à Sidaction pour soutenir la recherche, les associations et les personnes vivants avec le VIH, plusieurs possibilités :

- Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)



- Par Internet : www.sidaction.org



- Par courrier : Sidaction - 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS



- Par SMS : pour faire un don de 5€, envoyez le mot « DON » au 92 110 (coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS)