Ten Percent : regardez la bande-annonce de l'adaptation britannique de «Dix pour cent»

L’adaptation britannique de «Dix pour cent», baptisée «Ten percent», sera disponible dès le 28 avril sur Amazon Prime Video. Qui vient d’en dévoiler la bande-annonce.

Dans la même veine que la version française, le remake britannique promet de voir défiler de nombreuses stars à l’écran, à commencer par Helena Bonham Carter (Harry Potter), Olivia Williams (The Father), Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton), Dominic West (The Wire), Emma Corrin (The Crown), mais aussi la Française Clémence Poésy (En thérapie).

L’histoire suivra, bien évidemment, le quotidien des salariés d’une agence de stars. C’est Lydia Leonard qui incarne le rôle d’Alexa, similaire à celui de Camille Cottin dans Dix pour cent, tandis que Jack Davenport (The Morning Show) incarnera le personnage de Jonathan, l’équivalent de Mathias Barneville, joué par Thibault de Montalembert.

Cette adaptation britannique est loin d’être la seule, puisque plusieurs remakes sont actuellement en développement à travers le monde, notamment en Inde, au Canada, en Turquie, en Allemagne, en Espagne, ou encore en Italie.