Thor : Après Chris Pratt, c'est au tour de Natalie Portman de se moquer des muscles de Chris Hemsworth

Invitée d’un talk-show américain, Natalie Portman s’est gentiment moquée d’une récente photo postée par son partenaire du film «Thor : Love and Thunder», Chris Hemsworth, sur laquelle il affiche son impressionnante musculature.

La comédienne, qui incarne le personnage de Jane Foster dans la saga Marvel, était interrogée sur ce cliché qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. «Je vais avoir l'air d'une grand-mère à côté de lui ! Je ne sais même pas comment faire pour que tes muscles fassent ça. En voyant la photo, je me suis dit 'Est-ce que le sang coule plus fort dans tes veines quand tu utilises tes muscles ?’ Parce que les siennes ont l'air si blanches, non ?», s’amuse Natalie Portman.

«C'est sans doute dû à des marques de bronzages causées par un tee-shirt. N'est-ce pas ? Oh Chris. Il faut qu'on te donne de l'auto-bronzant. Nous devons t'aider avec tes photos de musculature», poursuit-elle, hilare.

Ce n’est pas la première fois que Chris Hemsworth est moqué par un de ses collègues de travail en raison de cette photo. Il y a quelques jours de cela, c’est Chris Pratt, qui reprendra son rôle de Star-Lord (Les gardiens de la galaxie, Avengers) dans Thor : Love and Thunder, qui s’était fendu d’un message délicieux sur la musculature démesurée de son camarade.

«Hey mon pote... Je viens d'avoir mon coach sportif et il a besoin que tu arrêtes de t'entraîner parce que, vu qu'on va être dans le même film, il ne veut pas que je me tienne à côté de toi si tu vas ressembler à ça. Donc il va falloir que tu prennes 11 kilos vite fait, merci !», avait lancé Chris Pratt. Avant que Chris Hemsworth ne lui réponde dans la foulée, pour le plus grand plaisir des internautes. «Ne t’inquiète pas mon ami, on pourra tout simplement utiliser tous les deux le filtre qui a été utilisé pour cette photo. Ça s’appelle instashred», avait rétorqué le comédien australien.