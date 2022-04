Ces 6 films de super-héros à venir en 2022

Thor, Black Panther, Black Adam…Plusieurs personnages aux pouvoirs extraordinaires vont faire leur retour dans les salles obscures. Voici les films de super-héros à ne pas manquer en 2022.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS : 4 MAI

Après «Spider-Man : No Way Home», film de super-héros le plus vu au cinéma en France, les fans de l’univers cinématographique Marvel pourront découvrir dès le 4 mai prochain «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». Réalisé par Sam Raimi, le long-métrage entraîne les spectateurs dans le monde renversant aux possibilités infinies du multivers.

Thor : Love and Thunder : 13 juillet

Cinq ans après «Thor : Ragnarok», le réalisateur Taika Waititi signe «Thor : Love and Thunder», le quatrième volet. Pour l’heure, on a très peu d’éléments sur cette suite des aventures du dieu du tonnerre. On connaît toutefois le casting, composé de Chris Hemsworth, qui se glisse à nouveau dans la peau du fils d’Odin, Natalie Portman, mais aussi Tessa Thompson, Russel Crowe et Christian Bale dans le rôle de Gorr, le boucher des Dieux.

BLACK ADAM : 27 JUILLET

Le film «Black Adam» marquera la première incursion de Dwayne «The Rock» Johnson dans l’univers des super-héros. Le comédien y incarnera ce personnage de DC Comics, qui n’est autre que la version maléfique de Shazam, alias Captain Marvel, mais dont la personnalité va évoluer au point de le voir osciller entre le bien et le mal.

samaritain : 31 aout

L’acteur de 74 ans reprend du service. Réalisé par Julius Avery, à qui l’on doit notamment le film «Overlord», «Samaritain» met en vedette Sylvester Stallone. Dans ce film, un jeune garçon cherche à savoir si un super-héros mythique, disparu vingt ans plus tôt après un événement tragique, est toujours en vie. «Je vous le dis, la plupart des mecs dans la vingtaine ne pourraient pas faire ce que Sly fait dans ce film», a affirmé auprès de Total Film le cinéaste.

Spider-Man : Across the Spider-Verse – Partie 1 : 12 octobre

Un nouveau chapitre de la franchise Spider-Man : New Generation. Sur la liste des films de super-héros à venir figure aussi «Spider-Man : Across the Spider-Verse - Partie 1». Originaire de Brooklyn, Miles Morales partira à l’aventure à travers le Multivers pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-héros pour faire face à un puissant méchant.

Black Panther : Wakanda forever : 9 novembre

En fin d'année, les spectateurs pourront découvrir la suite des aventures de T'Challa, alias Black Panther. A la réalisation, Marvel a décidé de renouveler sa confiance à Ryan Coogler pour ce nouvel opus. Le casting est lui aussi fidèle à celui d'origine avec notamment Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright ou encore Winston Duke. Sorti en 2018, «Black Panther», incarné par Chadwick Boseman, mort en 2020, avait été nommé dans sept catégories aux Oscars.