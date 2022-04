Jada Pinkett Smith : une nouvelle vidéo montre sa réaction à la gifle de Will Smith

Dans une vidéo filmée par une personne du public pendant la cérémonie des Oscars, et postée sur les réseaux sociaux, Jada Pinkett Smith paraît hilare après la gifle infligée à l’humoriste Chris Rock.

La comédienne est filmée de dos, mais on peut clairement la voir réagir au moment où Chris Rock tente de reprendre ses esprits en lâchant : «Will Smith vient de m’en coller une». Juste après, le mari de Jada Pinkett Smith demande à ce que l’humoriste garde le nom de sa femme «hors de (s)a p*** de bouche» à deux reprises. Une scène que la comédienne semble regarder sans broncher, ce qui, selon l’avis de plusieurs internautes, renforce la confusion sur le fait qu’il puisse s’agir d’une mise en scène organisée par les deux hommes. La vidéo a été vue plus de 400.000 fois sur Tik Tok.

Après l’affaire, Jada Pinkett Smith avait mis un certain temps à réagir avant de poster sur sa page Instagram un message énigmatique : «C'est la saison de la guérison. Et j'en suis». Will Smith s’est quant à lui publiquement excusé auprès de l’humoriste. L'Académie des Oscars a annoncé le lancement d’une procédure disciplinaire à son encontre et doit de nouveau se réunir le 18 avril pour décider d'éventuelles sanctions.

Chris Rock est actuellement en tournée pour son nouveau spectacle. Lors de la première représentation donnée mercredi dernier, l’humoriste a rapidement évoqué l’affaire en lâchant au public : «Alors, comment s’est passé votre week-end ?» Avant d’enchaîner : «Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, je vais parler de ce truc. Et ce sera sérieux et drôle».