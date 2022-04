Sentinelles : de quoi parle la nouvelle série à découvrir ce mardi sur OCS ?

Rare série française à aborder le thème de la guerre, Sentinelles arrive ce mardi 5 avril sur OCS.

Présentée en avant-première à Séries Mania où elle a marqué les festivaliers, Sentinelles plonge dans le quotidien de soldats de l’armée française engagés au Mali depuis 2014, dans le cadre l’opération Barkhane appelée à lutter là-bas contre le djihadisme.

Pour plus de réalisme, les scénaristes et les acteurs ont bénéficié des conseils de l’armée française. «Nous avons passé une semaine en immersion dans une caserne à Orléans », raconte l'actrice Pauline Parigot, qui incarne le lieutenant Anaïs Collet et donne la réplique notamment à Louis Peres. «On a notamment appris à monter et démonter les armes», confirme l’acteur vu dans Germinal, pour qui le tournage dans le désert marocain sous des pics à 53 degrés a été éprouvant, mais ne leur a pas réclamé d'efforts d'imagination : «On était ainsi sous la chaleur du Mali».

pas un documentaire

«La réalité nous intéresse uniquement pour ne pas être décalés par rapport à ce qu'on raconte, mais on ne fait pas de la réalité : on fait de la comédie humaine», a précisé le co-auteur de la série Alain Krivine (Un village français), selon des propos rapportés par l'AFP.

«La volonté était de faire une série sur la jeunesse et l'engagement, a de son côté confié Thibault Valetoux, co-créateur et scénariste. Il s'agissait de «comprendre ce qui se cache derrière l'uniforme, (...) d'aller chercher la spécificité de chacun en tant qu'être humain».

Le pitch : Dans la région de Mopti au Mali, la section du lieutenant Anaïs Collet déployée dans le cadre de l’opération Barkhane, se consacre à la traque terroriste. Mais une embuscade ravive les tensions entre les militaires et la population malienne, qui accepte de moins en moins la présence française.