Canneseries : découvrez le palmarès de la saison 5 du festival

La bouillonnante cinquième saison du festival Canneseries ferme ses portes ce 6 avril avec la diffusion en avant-première de la série Le Flambeau : Les aventuriers de Chupacabra et l'annonce du palmarès. Les jurés des séries longues et courtes ont donné leur verdict. Deux pépites se sont particulièrement distinguées : l'israëlienne The Lesson et l'Allemande Souls.

Du côté des séries longues, le jury présidé par Fanny Herrero (créatrice de Dix pour Cent et Drôle), et composé de l’actrice Anne Marivin (Bienvenue chez les Ch’tis), des acteurs Denis O’Hare (Swallow), Olafur Darri Olafsson (Trapped), Sami Outabaldi (Sex Education) et du compositeur Daniel Pemberton (Being the Ricardos) a craqué pour The Lesson. Un drame sociétal tendu qui illustre les profondes tensions politiques en Israël, avec pour point de départ la discussion entre une élève et son professeur. Leur débat va rapidement dépasser le cadre de la classe pour prendre de dramatiques proportions.

Du côté des séries courtes de Canneseries 2022, les jurés Anthony Horowitz (créateur d’Alex Rider), Chinenye Ezeudu (actrice de Sex Education) et Marc Ruchman (acteur vu dans Plan Cœur) ont jeté leur dévolu sur la belge Hacked. Une série générationnelle de 10x14 minutes qui parle avec intelligence et réalisme du cyber harcèlement en milieu scolaire.

Le prix d’interprétation est revenu à la jeune Maya Landsmann, formidable en lycéenne rebelle dans The Lesson.

Le prix spécial d’interprétation a été décerné à Audrey is Back, une série canadienne qui traite avec subtilité et humour tendre du handicap au travers du retour à la vie d’une jeune femme plongée pendant plusieurs années dans le coma après un mystérieux accident. La série compte une galerie de personnages attachants.

Le prix étudiants de la meilleure série courte a été attribué à Everything you love. Ce 7x22 minutes norvégien traite avec délicatesse de l’histoire de Sara, une jeune femme amoureuse d’un garçon qui lui cache un secret : sa radicalisation dans un groupe d’extrême droite.

Les lycéens ont choisi de récompenser la série longue Afterglow, une autre série norvégienne, qui aborde quant à elle le douloureux sujet du cancer avec l'émotion à fleur de peau d’un This is us mais aussi humour, en suivant l’itinéraire d’Ester épouse et mère de trois enfants qui vient d’apprendre qu’elle est atteinte d’un cancer de l’utérus.

Le prix de l’engagement Konbini - prix dédié aux talents ou séries qui se sont distingués par leur qualité artistique et leur dimension révolutionnaire, sociétale, innovante - est revenu à la percutante série Skam France dont la 10e saison est attendue prochainement sur France.tv Slash.

Le prix Dior de la Révélation, récompensant un(e) comédien(ne) de la Compétition Séries Courtes est décerné à Rosalie Vaillancourt dans Complètement Lycée, une parodie canadienne complètement barrée des teens dramas.

Le prix de la meilleure musique a été décerné à Dascha Dauenhauer pour Souls, un high-end concept allemand où plusieurs temporalités s’entrechoquent.

Pour son intrigue entre Lost et The OA, Souls remporte également le prix du meilleur scénario.

Le palmarès complet

Prix de la meilleure série longue : The Lesson

Prix de la meilleure série courte : Hacked

Prix d’interprétation : le cast d’Audrey is back

Prix spécial d’interprétation : Maya Landsmann dans The Lesson

Prix de la meilleure musique : Dascha Dauenhauer pour Souls

Prix du meilleur scénario : Alex Eslam, Lisa Van Brakel, Senad Halilbasic, Erol Yesilkaya pour Souls

Prix étudiant de la meilleur série courte : Everything you love

Prix des lycéens de la meilleur série longue : Afterglow

Prix de l’engagement Konbini : Skam France

Grand Prix Dior de la Révélation : Rosalie Vaillancourt dans Complètement Lycée

Variety Icon Award : Gilian Anderson Rising Star Award : Sydney Sweeney