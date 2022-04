Severance : la série obtient une saison 2

Les fans sont aux anges. La série «Severance», produite et réalisée par Ben Stiller, vient d’obtenir son renouvellement pour une saison 2. Une récompense amplement méritée pour une des belles surprises de la plate-forme de streaming Apple TV+.

Lancée le 18 février dernier, Severance – dont le dernier épisode de la saison 1 sera disponible ce vendredi (et on trépigne de le découvrir après le cliffhanger insoutenable de la semaine dernière) – poursuivra son exploration de la mystérieuse société Lumon Industries, où certains de ses employés ont subi une opération chirurgicale impliquant l’insertion d’un implant neuronal afin de dissocier les souvenirs de la vie professionnelle et personnelle. C’est sur les réseaux sociaux qu’Apple TV+ a confirmé la nouvelle.

Ben Stiller, le réalisateur, n’a pas caché sa joie au moment de l’annonce, rendant hommage au créateur de la série, Dan Erickson, au passage. «C'est vraiment excitant de voir la réponse des gens face à cette série. Le niveau d'engagement qu'elle génère ! La route a été longue pour porter Severance à l'écran. J'ai lu le pilote de Dan pour la première fois il y a plus de cinq ans. Il a toujours été prévu que ce soit une série étalée sur plusieurs saisons, alors je suis vraiment heureux que nous puissions continuer. Gloire à Keir !», a-t-il déclaré.

Les téléspectateurs devraient y retrouver les acteurs principaux, à commencer par Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, mais aussi Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman et Michael Chernus. Aucune date de mise en production n’a été annoncée pour le moment.