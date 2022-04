Better Call Saul : le co-créateur évoque le devenir de chaque personnage (SPOILERS)

La saison 6 de «Better Call Saul» sera la dernière, et viendra mettre un point final à l’histoire personnelle de plusieurs personnages incontournables. Le co-créateur de la série Peter Gould a donné quelques indices sur ce qui attend certains d’entre eux.

Selon ses termes, qui ont été retranscrits par le site américain EW.com, cette saison 6 sera «dévastatrice». Elle permettra à la fois de savoir comment Jimmy McGill, un homme aspirant à devenir un avocat exemplaire, est devenu Saul Goodman, une personne exploitant chaque faille du système pour permettre aux petits criminels et aux cartels d’échapper à la justice. Mais aussi ce qu’il va advenir de Gene Takovic, l’identité prise par Jimmy McGill après les événements de Breaking Bad.

Que va-t-il advenir de Kim Wexler Lalo Salamanca, Howard Hamlin, Nacho Varga, Gus Fring, ou encore Mike Ehrmantraut ? Peter Gould donne des micro-indices sur ce qui attend les téléspectateurs dans la saison 6.

Kim Wexler

La dernière fois que nous avons vu Kim, elle était en train de briefer Jimmy sur la possibilité de régler le dossier Sandpiper, tout en provoquant la chute d’Howard Hamlin, leur ancien patron. Une attitude offensive qu’on ne lui connaissait pas. «Jusqu’où Kim est-elle prête à aller ? Comment parvient-elle à allier la contradiction d’user de méthodes peu recommandables pour faire le bien ?», lance Peter Gould.

Howard Hamlin

À la fin de la saison 5, Howard s’interrogeait sur les réelles motivations de Kim après son départ de la société. «Howard possède une profondeur dont nous n’avons pas eu toute la mesure. Les téléspectateurs vont découvrir de quel bois il est fait, et cela pourrait en surprendre plus d’un», analyse Peter Gould.

Nacho Varga

La vie de Nacho ne tient qu’à un fil après la tentative d’assassinat manquée sur la personne de Lalo Salamanca dans sa résidence à Mexico. «Nacho parvient à se transcender. Il devient l’homme qu’il était destiné à devenir», précise Peter Gould.

Gus Fring

Quand la saison 5 touchait à sa fin, il venait d’ordonner l’assassinat de Lalo Salamanca, et entamait la reconstruction de son restaurant Los Pollos Hermanos après sa destruction. «Gus va trouver l’amour», se contente de dire Peter Gould.

Mike Ehrmantraut

Mike s’est personnellement impliqué dans la tentative d’assassinat de Lalo Salamanca, et a également donné de sa personne pour sauver Jimmy d’une mort certaine. «Mike va explorer sa part d’ombre comme jamais auparavant», révèle Peter Gould.

Jimmy McGill

À la fin de la saison 5, Jimmy se cachait dans un hôtel avec Kim en l’écoutant faire son exposé sur le dossier Sandpiper. «Qui est Jimmy McGill ? Et qui est-il quand il est avec Kim ?», interroge Peter Gould. À propos de Gene Takovic, le co-créateur se demande s’il est «cet homme qui fuit encore et toujours, ou qui va enfin affronter ses problèmes et se battre ? Aussi, trouve-t-on encore du Saul Goodman dans la personnalité de Gene ?».