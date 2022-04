Cobra Kai : Miss Karaté Kid dans la saison 5 ?

Après les retours très réussis des anciens potes de Lawrence, d’Elisabeth Shue (inoubliable Ali Mills dont Larusso et Lawrence se disputaient les faveurs), mais aussi Tamlyn Tomita ou encore Yuji Okumoto, les fans espèrent que la saison 5 de Karaté Kid accueillera Hilary Swank, la star du spin-off de la saga intitulé Miss Karaté Kid, sorti en 1993.

Cette venue s’inscrirait parfaitement dans ce qui est devenu une tradition, à savoir de faire revenir des figures iconiques de la saga à chaque saison. Martin Kove dans le rôle de John Kreese, le sensei de Johnny Lawrence n’est en effet pas la seule vedette de Karate Kid à apparaître dans Cobra Kai aux côtés bien sûr des deux stars du show de Netflix que sont Ralph Macchio (Daniel) et William Zabka (Johnny). Elisabeth Shue, qui jouait Ali Mills dans le film, a de nouveau passé une tête dans l’univers culte dans la troisième saison. Dans la saison 4 c’était au tour de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) de reprendre son rôle. Des retours qui ont tous fait le régal des fans de la première heure.

Alors Julie Pierce, l’élève de M. Miyagi dans le film The Next Karate Kid de 1994 (intitulé Miss Karaté kid en France), qui était interprétée par Hilary Swank, sera-t-elle aussi de la partie en saison 5 ? S’exprimant lors d’un panel de Deadline’s Contenders Television, la co-créatrice de la série Netflix Hayden Schlossberg a laissé entendre un possible retour. «Tout est possible. Je dis toujours que si vous êtes un fan de The Next Karate Kid et que vous voulez voir Julie Pierce, qui a joué Hilary Swank, nous sommes l’émission à voir si cela se produit. La saison 5 va sortir. C’est sur la liste. Tout est possible. Julie Pierce est l’un des jouets du coffre à jouets, donc nous verrons bien.»

Une envie qui n'est pas récente

Cette idée de faire appel à l’actrice, qui jouait Julie Pierce dans le quatrième volet de Karate Kid (qui comptait pour mémoire au casting Pat Morita mais pas Ralph Macchio), ne date d'ailleurs pas d’hier, puisqu'elle occupe depuis un moment l’esprit des créateurs de Cobra Kai...

«Nous parlons littéralement de tous les personnages qui sont apparus dans le Miyagi-verse, il est donc évident que nous avons parlé de Julie Pierce. Quant à savoir si elle reviendra ou non dans la série, vous devrez simplement attendre pour le savoir», avait confié Jon Hurwitz au site Cinema Blend avant la sortie de la saison 4, avant d'ajouter : «The Next Karate Kid fait partie de notre univers (…) L’une des choses qui est vraiment spéciale à ce sujet est que Hilary Swank a travaillé très tôt et qu’elle est devenue l’une des grandes actrices d’Hollywood. Sa performance est excellente dans ce film et son alchimie avec Pat Morita est fantastique».

A noter que la star de Boys Don’t Cry a déjà participé à d’autres projets Netflix tels que la série Away. Les fans pourraient donc bel et bien voir leur voeu exaucé.