Stranger Things : les créateurs promettent une saison 4 aussi ambitieuse que Game of Thrones

Alors que sa bande-annonce officielle est dévoilée ce mardi 12 avril, la saison 4 de Stranger Things n’en finit pas de faire saliver les fans, et leur agitation n'est pas près de retomber, les créateurs n'hésitant pas maintenant à comparer leur série à... Game of Thrones.

Dans l’attente que les premiers épisodes soient mis en ligne sur Netflix le 27 mai prochain, les frères Duffer ont revu leurs ambitions à la hausse pendant la confection de cette très attendue saison 4.

«Nous aimons la surnommer avec humour 'la saison Game of Thrones' parce qu’elle explose de tous les côtés et c’est ce qui la rend unique. Joyce et la famille Byers ont quitté la ville à la fin de la saison 3. Ils sont désormais en Californie, où nous aurons l’occasion de recréer une ambiance esthétique à la E.T., l’extraterrestre. Hopper est en Russie, tandis qu’il reste un petit groupe à Hawkins. Ces trois histoires vont finir par entrer en collision et apporter un ton différent des saisons précédentes.», a expliqué Matt Duffer dans une interview pour Deadline.

«Nous avons seulement réalisé à la moitié de la phase d’écriture que cette saison allait être énorme. Nous faisons évidemment référence à Game of Thrones à travers ces points de vue multiples, mais aussi en termes de twists et de révélations. Cette saison, les fans vont enfin avoir des réponses à leurs questions concernant la mythologie du Monde à l’envers», a renchéri son frère Ross.

Des épisodes d'une heure

De quoi encore faire un peu plus trépigner d'impatience avant de découvrir cette suite. Les deux créateurs annoncent en outre que tous les épisodes de la saison 4 dureront une heure minimum. «Je ne pense pas que nous ayons un épisode de moins d'une heure», a-t-il indiqué, toujours pour Deadline. «On oublie le temps, en quelque sorte, a ajouté Matt Duffer. Cette saison, [les épisodes] sont très longs. Je pense que c'est presque le double de la durée de n'importe quelle saison. (...) C'est l'une des raisons pour lesquelles cela a pris si longtemps. La saison a ce genre de qualité épique. Et c'est une sensation différente, c'est sûr», a-t-il ajouté.

A noter qu'après l’arrivée des premiers épisodes le 27 mai, il faudra de nouveau patienter pour découvrir la deuxième partie de la saison 4, qui est elle attendue le 1er juillet, toujours sur Netflix. L’aventure se poursuivra ensuite avec une ultime saison 5, et probablement par la suite par des spin-offs.