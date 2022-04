Stranger Things : découvrez la bande-annonce de la saison 4

Ça y est, la tant attendue bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things vient d’être mise en ligne par Netflix.

Cette nouvelle saison, que les créateurs, les frères Duffer, n’hésitent pas à comparer à Game of Thrones, s’annonce plus explosive que jamais.

Dans la vidéo, mise en ligne comme promis ce mardi 12 avril, on découvre notamment un nouveau personnage, un certain Victor Creel, incarné par Robert Englund, l’emblématique Freddy Krueger dans la célèbre saga horrifique lancée par Wes Craven 1984.

La bande-annonce nous montre aussi enfin où tous les personnages sont allés depuis la fin de la dernière saison, ainsi que le nouveau monstre géant que la bande d'Hawkins vont devoir affronter dans leur prochaine aventure. La seule qui puisse l'arrêter est Onze (Millie Bobby Brown), mais elle a perdu ses pouvoirs, enfin peut-être pas pour très longtemps...

Attention spoilers. Dans la saison précédente, Hopper avait semblé se sacrifier pour sauver le monde, mais s'était en fait retrouvé dans un camp de prisonniers russes. Pendant ce temps, le frère de Max (Sadie Sink), Billy (Dacre Montgomery), possédé par une créature de l'Upside Down qui avait tenté de dévorer la plupart des résidents de Hawkins, avait finalement été vaincu. A la toute fin, la famille Byers, avait déménagé avec Eleven dans une nouvelle ville, disséminant ainsi à plusieurs endroits différents le casting principal de la série.

Dans les épisodes de la saison 4 de Stranger Things, six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. «Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers», est-il annoncé.