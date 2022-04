«Je suis une fille Bridgerton maintenant» : Simone Ashley ne rempile pas pour Sex Education et fait des révélations sur Kate Sharma

Héroïne de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, Simone Ashley avait avant cela connu le succès dans une autre série de Netflix : Sex Education. La question de savoir si elle participera à la prochaine saison de cette dernière lui est régulièrement posée dit-elle, et elle a déjà fait son choix.

Dans une interview donnée à This Morning, elle a confirmé son départ de la série où elle jouait aux côtés d'Asa Butterfield et Emma Mackey. «Je suis une fille Bridgerton maintenant», a-t-elle affirmé fièrement.

Elle a ajouté qu’elle était excitée de découvrir ce qui se passera pour Kate Sharma dans la suite de La Chronique des Bridgerton. «Elle est à la tête de la maison maintenant, elle est la vicomtesse et mariée à Anthony, donc je suis très excitée», a-t-elle révélé après avoir dévoilé que c'est Colin, joué par Luke Newton, qui sera au centre des futurs épisodes.

Elle a précisé que la saison se déroulerait un an après le mariage de Kate et Anthony. Auront-ils droit à une vraie intrigue secondaire ou bien ne feront-ils que quelques apparitions, à l’instar de Daphné dans la saison 2 ? Il faudra encore patienter pour le découvrir. Jonathan Bailey, l’interprète d’Anthony, a cependant l’air d’avoir bien étudié son personnage…

«Il sera un père incroyable. Je pense que, pour la première fois de sa vie, il pourra voir en lui les qualités qu'il admirait chez son père. Je pense que ça va l'aider à grandir encore plus car il n'a jamais vraiment ressenti le fait qu'il pouvait être comme lui. Kate est la personne qui lui montre que c'est le cas. Je pense qu'il va grandir. Et j'ai tellement hâte qu'ils aient un bébé. Le petit Edmund est le premier si on suit les livres», s’est-il enthousiasmé dans une interview pour The Warp.