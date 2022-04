Koh-Lanta : la bande-annonce du prochain épisode en a-t-elle trop dévoilé sur la suite ?

Des téléspectateurs se sont manifestés ce mardi soir sur les réseaux sociaux pour faire remarquer que la bande-annonce du prochain épisode de Koh-Lanta, le Totem maudit, en avait beaucoup trop révélé sur la suite de l’aventure.

Les images en question montreraient selon eux un énorme indice sur l’identité du prochain candidat éliminé. On aperçoit en effet l'un des deux ambassadeurs dans une épreuve qui suit la réunion de ces derniers. Or, à la fin de l’épisode diffusé ce mardi, on ignore encore qui de Louana ou Colin - qui ont décidé d'aller à la boule noire quitte à risquer une élimination directe plutôt que de choisir un membre de leur équipe - a finalement fait mauvaise pioche…

Pour certains fans de Koh-Lanta, il ne fait déjà plus aucun doute que c’est Colin qui a été éliminé puisqu’on aperçoit Louana dans le teaser… Les mécontents ont pointé du doigt ce qu’ils considèrent au mieux comme une grossière erreur de montage, au pire comme un vulgaire spoil.

Euh ils nous ont spoilé là ????? On voit Louana dans le camps réunifié et Colin qui gueule « malédiction de merde » WTF#KohLanta #KohLanta2022 #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/rYjDE06KDl — (@MerismaII) April 19, 2022

On est d'accord qu'on a vu Louana dans le teaser du prochain épisode alors que ça parle de boule noire ?#KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit #spoiler @TF1 — Romain Levy (@Rom1_L) April 19, 2022

#KohLanta



Bon ben voilà TF1 a encore tout spoiler, Loana gagne au boule et direction l'île secrète pour Colin .



Pas la peine de regarder la semaine prochaine — Ludovic (@civodul79) April 19, 2022

Mdr mais c’est quoi ce spoil? On voit Louana au prochaine épisode #KohLanta — F (@felyhhh) April 19, 2022

Nan mais vraiment le pire épisode koh lanta une épreuve de confort avec une récompense de Rat, zéro suspens, épisode tout mou, et en plus on nous spoil le prochain épisode #KohLanta pic.twitter.com/pWsMiCBq7j — CamyKaze (@CKyeran) April 19, 2022

Vs tuez le programme!! 3 pubs ds un épisode où il se passe rien, une B.A très prononcé etc…Koh lanta c étais un monstre des programmes tv, Vs le tué et on le voient avec les audiences qui baissent. Les gens, c est pas Koh lanta qu ils n aiment plus mais ce que vous en faites! — yo (@pastisolive) April 19, 2022

D’autres téléspectateurs ont en revanche émis l’hypothèse d’une fausse piste volontairement glissée par la production pour ménager le suspense.

Peut être pour nous induire en erreur ? On ne les voit pas mettre la main pour prendre la boule noir donc à tout moment ils peuvent encore mettre un nom plutôt que de tirer au sort. #KohLanta — SouadDraouci (@SouadDrao) April 19, 2022

On sait très bien ils utilisent des images pour montrer l'inverse de ce qu'il s'est passé au final pour qu'on soit choqué donc pas de boule noire #kohlanta pic.twitter.com/NEJHI6tEK3 — Fatma (@fatmaorgana) April 19, 2022

Qui a raison ? Il faudra attendre le mardi 26 avril pour le savoir.