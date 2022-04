Ben Affleck et Matt Damon au générique d'un film sur Nike et Michael Jordan

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Matt Damon et Ben Affleck seront à l’affiche d’un film qui racontera comment Nike a réussi à convaincre Michael Jordan de signer avec la marque dans les années 1980.

Matt Damon incarnera le personnage de l’ancien patron de Nike, Sonny Vaccaro, dont le rôle sera déterminant dans l’opération. Ben Affleck prêtera ses traits au cofondateur de la marque à la virgule, Phil Knight. C’est également lui qui s’occupera de la réalisation.

Récompensés aux Oscars en 1998 pour le film Will Hunting, dont ils avaient signé le scénario, et récemment réunis pour le film Le Dernier Duel en 2021, Matt Damon et Ben Affleck se retrouvent une nouvelle fois associés avec ce biopic sur l’incroyable histoire qui a lié le destin de Nike à la carrière de Michael Jordan.

Un pari très osé

Si aujourd’hui l’équipementier est un des leaders incontournables du marché, ce n’était pas le cas au début des années 1980, où Converse ou encore Adidas attiraient les plus grandes stars dans leur filet. Dans le synopsis transmis par The Hollywood Reporter, on apprend que le film «suivra la quête incessante de Sonny Vaccaro pour signer Jordan, notamment en se rapprochant des parents du joueur, qui n’était âgé que de 21 ans en 1984, mais aussi de ses anciens coaches, de ses amis, et de ses conseillers. L’ancienne gloire NBA sera une figure mythique planant sur le film, sans jamais entrer directement en contact avec Vaccaro qui pourtant met tout en œuvre pour tenter de le convaincre».

Si Michael Jordan souhaitait personnellement signer avec Adidas – la marque n’étant pas persuadé à l’époque de l’intérêt d’investir sur le marché nord-américain – il finira par rejoindre Nike à la faveur d’un contrat de sponsoring sans précédent dans le monde du sport professionnel. Sonny Vaccaro parviendra à convaincre Nike d’investir la totalité de leur budget sur Michael Jordan alors que ce dernier n’avait pas encore foulé les parquets NBA. La suite est, depuis, entrée dans l’histoire.