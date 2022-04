Procès Johnny Depp/Amber Heard : l’acteur accuse son ex-compagne de l’avoir frappé plusieurs fois

Alors que le procès pour diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard se poursuit, l’acteur a ce mercredi affirmé à la barre que son ex-épouse le frappait.

Lors d’un nouveau témoignage, Johnny Depp a évoqué plusieurs incidents durant lesquels Amber Heard se serait montrée violente envers lui. «Mme Heard, dans sa frustration et dans sa rage, elle frappait», a déclaré la star. Cela pouvait commencer par une gifle, une bousculade. Elle m'a jeté une télécommande de télévision à la tête, un verre de vin au visage», a expliqué Johnny Depp, 58 ans, affirmant que l'actrice avait « un besoin de conflit, un besoin de violence».

Elle l’aurait aussi dit-il attaqué après une fête d’anniversaire à laquelle il était arrivé en retard. Il est aussi revenu sur le (tristement fameux) épisode du caca retrouvé un jour de son côté du lit. Amber aurait blâmé les chiens, alors qu’elle aurait elle-même commis le méfait affirme Depp, notant que leurs animaux étaient minuscules et ne pouvaient pas produire ce qui avait été laissé.

Johnny Depp est aussi revenu sur les détails de la coupure de son doigt, un événement sanglant qui aurait précipité la fin de leur mariage, dit-il. Ce jour-là il serait allé se servir un verre d’alcool après des mois de sobriété. Il affirme qu'Amber Heard serait venue vers lui et l’aurait attaqué, pas seulement avec des insultes, mais avec une bouteille de vodka, qu’elle aurait lancée et qui serait entrée en contact avec sa main.

«le sang ne faisait que couler»

«Elle s'est approchée de moi et a attrapé la bouteille de vodka. Elle a reculé et l'a lancée vers moi», a narré l'acteur, en mimant la scène à la barre. Son majeur de la main droite aurait alors été profondément entaillé. «Je regardais mon os. Le sang ne faisait que couler», a-t-il témoigné, tout en montrant son doigt. Des photos de la blessure et de l'acteur allongé sur un brancard à l'hôpital ont été exhibées dans la salle d'audience (et sur le site TMZ, âmes sensibles s’abstenir).

Sous le choc, l’acteur dit ne pas avoir ressenti de douleur mais une chaleur intense. A ce moment précis, il confie avoir fait une crise de nerf, écrivant sur les murs avec son sang. Il explique avoir finalement été emmené aux urgences, où il aurait menti sur ce qui s'était passé en disant qu'il s'était coincé le doigt dans une porte, ne rapportant «la vérité» qu'à son médecin personnel.

En plus des accusations de violence qu’il porte à l’encontre de son ex-compagne, Johnny Depp affirme qu’elle buvait excessivement et consommait des drogues, et ce alors que lui-même essayait de devenir sobre. Il prétend qu'Amber Heard pouvait boire deux bouteilles de vin par nuit et prendre de la MDMA, et des champignons hallucinogènes qui la rendaient hors de contrôle. Il a ensuite déclaré qu’elle menaçait régulièrement de se suicider quand il menaçait de partir.

«Le monstre» était en lui

Lundi, Johnny Depp avait commencé son témoignage en disant que contrairement à ce qu'Amber Heard afirme, il n'avait jamais levé la main sur elle.

Pour rappel, les deux anciens conjoints s'accusent mutuellement de diffamation lors de ce procès qui se tient près de Washington, à la suite d'une tribune que l’actrice avait écrite en 2018.

Dans ce texte publié par le Washington Post, Amber Heard, aujourd'hui âgée de 35 ans, ne citait pas nommément Johnny Depp qu'elle avait épousé en 2015. Mais elle évoquait des violences conjugales.

Amber Heard «aimait le côté de Johnny que l'on voit dans les films, charismatique, charmant, généreux, c'est l'homme dont elle est tombée amoureuse», a affirmé au début du procès son avocate Elaine Bredehoft.

«Mais malheureusement, le monstre (...) apparaissait quand il buvait ou prenait de la drogue», a-t-elle ajouté, en évoquant des cocktails d'alcool, de médicaments, de cocaïne, d'ecstasy et de champignons hallucinogènes qu'aurait pris l'acteur, qui a lui-même confié avoir des problèmes d'addictions depuis l'âge de 11 ans.

Johnny Depp avait en lui «une énorme colère» qui le transformait en «démon» qui «agressait verbalement, psychologiquement, physiquement et sexuellement» Amber Heard, a expliqué Me Bredehoft. Elle a raconté plusieurs scènes de violences, notamment en mars 2015 en Australie, où Johnny Depp tournait le cinquième épisode de Pirates des Caraïbes.



Des événements sur lesquels reviendra sûrement elle-même l'actrice, qui devrait prochainement s’exprimer à la barre et donner sa version des faits.