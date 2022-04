Stranger Things : un message caché dans la bande-annonce de la saison 4

Netflix a récemment publié la première bande-annonce officielle de la très attendue saison 4 de Stranger Things, et des fans aux yeux de lynx ont cru y déchiffrer un message caché.

Pour le repérer, ils se sont penchés de plus près sur une image en particulier, image d’apparence cosmique sur laquelle figure une série de mystérieux chiffres.

Cette image subliminale est seulement visible en mettant la vidéo sur pause exactement à 1:59. En étudiant de plus près les chiffres qui y apparaissent, les petits curieux ont émis l'hypothèse qu'ils pourraient correspondre à des horodatages. Ils se sont donc ensuite rendus aux instants désignés dans la bande-annonce.

Dans les scènes en question, situées à 1:46, 0:33, 2:30 et 0:52, on peut voir Mike (Finn Wolfhard) regardant Eleven (Millie Bobby Brown) se faire escorter par les autorités, Max (Sadie Sink) lisant une lettre sur la tombe de Billy, le nouveau venu Eddie Munson (Joseph Quinn) présidant une partie de Donjons & Dragons et Dustin (Gaten Matarazzo) et Mike regardant Lucas (Caleb McLaughlin) jouer au basket.

Pour aller plus loin, un utilisateur de Reddit s'est ensuite amusé à superposer les trous blancs du fond cosmique avec les images et a découvert que des lettres y apparaissaient.

Une fois les lettres de ce «puzzle» secret assemblées entre elles, il a pu lire : «Je suis le maître de l'enfer».

Certains émettent l'hypothèse que cette phrase pourrait faire référence au Hellfire Club, qui est un nouveau groupe Donjons & Dragons qui sera présenté au cours de la saison. D'autres pensent que cela pourrait faire allusion au nouveau méchant qui se cache dans l’Upside Down. Espérons que d’autres indices seront livrés avant l’arrivée de la saison 4 de Stranger Things, dont les premiers épisodes seront diffusés sur Netflix le 27 mai 2022.