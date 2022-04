Thor : Love and Thunder : Tout savoir sur Mighty Thor (SPOILERS)

Inspiré du comics «The Mighty Thor» de Jason Aaron, le film «Thor : Love and Thunder» verra Natalie Portman prendre la relève du fils d’Odin, armée de son fameux marteau Mjolnir.

Que nous apprend le comics sur ce personnage, et comment va-t-il s’insérer dans le MCU ? On a essayé d’y voir plus clair.

Dans le comics de Jason Aaron, Jane Foster apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein et doit subir une chimiothérapie. Sans révéler la manière dont cela se passe exactement, elle se retrouve en mesure de porter le Mjolnir, le marteau qui la transforme instantanément en déesse dotée de superpouvoirs. Cette force surhumaine s’accompagne d’un prix à payer : à chaque fois qu’elle utilise ses pouvoirs, son cancer ne fait que progresser, la tuant à petit feu.

Le comics permet également d’examiner en profondeur les liens qui unissent Jane Foster à Thor, l’état de leur relation passée, présente, et future. Sachant qu’à la fin, les deux ne terminent pas ensemble.

Jane Foster dans le MCU

Ce ne sera pas la première fois qu’un être humain est en mesure de manier Mjolnir, puisque c’est exactement ce qui est arrivé à Captain America dans Avengers : Endgame. Après avoir vu Hela briser son célèbre marteau, Thor l’avait remplacé par Stormbreaker – que l’on aperçoit dans la bande-annonce de Love and Thunder – avant que Mjolnir ne fasse finalement son retour dans les mains de Captain America. Il faut donc s’attendre à ce que le film nous révèle comment Jane Foster a récupéré le marteau.

On ignore complètement quelles portions du comics seront gardées par Taika Waititi dans Love and Thunder, et la manière dont il va développer cette nouvelle version de Jane Foster, qui pourrait être très éloignée de ses premières apparitions sur grand écran, où elle n’était qu’un personnage secondaire. Cette fois, elle sera l’égale de Thor, prête à combattre à ses côtés, comme le laisse entendre le synopsis de Love and Thunder.

Le film suivra Thor, Valkyrie, Korg et Jane Foster qui «vont devoir unir leurs forces dans une aventure cosmique afin de percer le mystère autour de la vengeance de Gorr, et tout mettre en œuvre pour mettre fin à sa folie meurtrière avant qu’il ne soit trop tard».