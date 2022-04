Tir mortel d'Alec Baldwin : des images chocs dévoilées par la police

Des photos et des vidéos concernant l’enquête sur le tir mortel qui a emporté la directrice de la photographie Halyna Hutchins, le 21 octobre 2021, sur le tournage du film Rust, ont été dévoilées par la police.

Alors que l'enquête est toujours en cours, la police de Santa Fe (Nouveau-Mexique), a ce lundi 25 avril rendu public ces documents qui font froid dans le dos. Parmi eux figure notamment une vidéo qui montre l’arrivée des premiers secours sur la scène du crime.

On peut aussi y voir l’acteur Alec Baldwin se rapprocher des officiers en se présentant comme celui qui «avait l’arme pendant la scène». Un policier lui indique alors qu’il va être interrogé. Un agent photographie l'acteur dans le costume de cowboy qu’il portait au moment du drame. «Est-ce que ça va?», lui demande un policier. «Non, ça ne va pas», répond la star manifestement sous le choc.

La police a également dévoilé la vidéo de l’interrogatoire de l’acteur, interrogatoire durant lequel il a indiqué qu’il ne savait pas que le pistolet était chargé avec une balle réelle. «Il était censé être vide ! Mais j'ai répété avec une arme avec une balle à l'intérieur, (...) Je suis sans voix. J'ai besoin de savoir comment cela a pu se produire ! D'où vient cette balle ?», demande-t-il. «Toutes les balles, de ce qu’on m’a dit et vous devez le vérifier, car c’est important, étaient des balles factices. L’arme aurait dû être froide, avec aucune balle réelle à l’intérieur», explique-t-il. «Je sors l’arme, je la soulève et là ‘Bang !’ Elle tombe à terre. Elle s’écroule», poursuit-il à propos de Halyna Hutchins. «Il s’écroule, en hurlant», ajoute-t-il en évoquant Joe Souza. La balle ayant vraisemblement d’abord touché Halyna Hutchins avant de grièvement blesser ce dernier à l'épaule.

La police a d'ailleurs également interrogé depuis sa chambre d’hôpital le réalisateur. «Il y a eu un 'bang' très fort, et j'ai eu l'impression que quelqu'un me frappait à l'épaule et j'étais à terre. Et j'ai vu Halyna Hutchins avec du sang couler dans son dos», leur a-t-il raconté.

Une autre vidéo, issue de la caméra d’un agent dépêché sur place, concerne Hannah Gutierrez, la jeune femme qui était en charge des armes sur le tournage et dont la responsabilité a rapidement été mise en cause : «Bienvenue dans le pire jour de ma vie», y déclare celle qui a tendu l'arme à Alec Baldwin.

Des zones d'ombre

Dans l'attente de plusieurs rapports d'expertise, aucune poursuite judiciaire n'a encore été engagée à ce jour. Pour l’heure, seule la production a été condamnée par l’Etat du Nouveau-Mexique à payer une amende pour son «incapacité totale» à anticiper les dangers «évidents» du tournage.

L'enquête criminelle, sans lien avec cette décision, est donc toujours en cours, et si la police n'a pas encore engagé de poursuites pénales, elle n'exclut pas de le faire, y compris contre Alec Baldwin. La famille de Halyna Hutchins a porté plainte contre lui ainsi que les producteurs du film, et d'autres plaintes au civil ont été déposées.

«J'ai le sentiment que quelqu'un est responsable pour ce qu'il s'est passé, et je ne sais pas de qui il s'agit. Mais ce n'est pas moi», avait déclaré l'acteur en décembre dernier.

«Plusieurs éléments de l’enquête restent en suspens, dont les analyses des armes et des balles par le FBI et les analyses de l’ADN provenant des empreintes, les conclusions du médecin légiste ainsi que les informations extraites du téléphone de M. Alec Baldwin par le shérif du comté de Suffolk (où il a été saisi ndlr)», souligne le shérif Adan Mendoza dans un communiqué.