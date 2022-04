Tir mortel d’Alec Baldwin : des SMS «inquiétants» intriguent la police

Alors que l’enquête autour de la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film Rust en octobre 2021 se poursuit, la police se penche particulièrement sur des messages envoyés par l’armurière du film, Hannah Gutierrez Reed.

Au lendemain de la publication de vidéos et documents relatifs au tir mortel d'Alec Baldwin, le shérif Adan Mendoza a évoqué des textos «inquiétants» que la jeune femme a envoyé à un fournisseur de munitions avec lequel elle avait travaillé sur un précédent film, «The Old Way», un western avec Nicolas Cage tourné dans le Montana.

Le rapport, dont le Los Angeles Times cite des extraits dans un article paru ce mardi 26 avril, indique que le fournisseur lui aurait répondu «de ne jamais tirer avec des munitions réelles avec des pistolets de télévision / cinéma et de n'utiliser que des balles à blanc». «C'est une grave erreur, qui se termine toujours par des larmes», aurait-il ajouté. «Bon à savoir, je vais quand même tirer avec le mien», aurait répondu Gutierrez Reed.

«Pour l'instant, personne n'a avoué avoir apporté des balles réelles sur le plateau de tournage. Les informations provenant de SMS sont inquiétantes, car on parle de munitions réelles qui auraient peut-être servi sur un autre plateau de tournage, quelques mois avant le début de la production du film Rust», a déclaré le shérif Adan Mendoza dans l’émission Today de NBC.

L’avocat de l’armurière, qui maintient qu’elle n’a pas fait usage de balles réelles sur les plateaux, a déclaré à CNN à propos des SMS que sa cliente voulait essayer de tirer avec le pistolet pour comprendre le fonctionnement des armes anciennes, mais ne l’a finalement pas fait.

À un moment donné après la fusillade, le réalisateur Joel Souza a rappelé que Gutierrez Reed se tenait au-dessus de lui, «criant hystériquement» : «Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée», rapporte aussi le Los Angeles Times. L'accessoiriste du film, Sarah Zachry, aurait déclaré aux policiers qu’Hannah avait «paniqué» juste après le drame et commencé à dire «qu'il n'y avait aucun moyen que quelque chose soit dans [le pistolet] et que cela ‘allait ruiner sa carrière’».

Dans une deuxième interview avec des détectives, Gutierrez Reed a décrit être à l'extérieur de l'église lorsque l'arme a tiré et a déclaré que c’est le premier assistant réalisateur Dave Halls qui lui avait apporté l'arme qu’elle avait ensuite donnée à Alec Baldwin. Elle a précisé qu'il était «désagréable» d'être sur le plateau car l'ambiance était «toxique». Elle a dit qu'elle ne savait pas que le marteau de l'arme allait être tiré et qu'elle regrettait de ne pas l'avoir vérifiée davantage.

De graves lacunes

En octobre 2021, l'acteur américain Alec Baldwin était en train de répéter une scène avec un revolver, sur un plateau de tournage du Nouveau Mexique quand une balle a mortellement atteint la directrice de photograhie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. L’acteur clame qu’il n’est pas responsable et n’avait aucune idée que l’arme était chargée avec des balles réelles. Il clame également qu’il n’a même pas pressé sur la détente quand le coup est parti.

Baldwin s'est entretenu plusieurs fois par téléphone avec les enquêteurs dans les semaines qui ont suivi la fusillade. Lors d'un appel téléphonique le 3 novembre avec la détective Alexandria Hancock, Baldwin a répété qu'il n'avait pas appuyé sur la gâchette de l'arme.

«J'ai demandé à Alec si, dans la scène, son doigt était sur la gâchette, ce à quoi il a répondu qu'il était sur la gâchette, mais il qu'il n'avait pas appuyé dessus et qu'il avait seulement tiré le marteau en arrière. J'ai essayé de lui expliquer que si [son] doigt était sur la gâchette, et qu'il tirait le marteau avec son pouce, son index avait peut-être mis assez de pression sur la gâchette pour que cela appuie dessus», a écrit la déctective Alexandria Hancock, toujours selon les propos rapportés par le Los Angeles Times. «Alec a dit qu'il n'essayait jamais d'appuyer sur la gâchette d'un pistolet quand les caméras ne tournent pas», a-t-elle ajouté.

Les premiers éléments de l’enquête ont pour l’heure montré de graves lacunes dans le respect des règles élémentaires de sécurité. Si la responsabilité d’Alec Baldwin n’est pas encore engagée pénalement, elle pourrait l’être a avancé le sherif.

Pour l’heure «l’expertise médico-légale du FBI et le rapport du bureau de l'enquêteur médical sont encore attendus. «Il est difficile de déterminer à l'heure actuelle la direction que va prendre l'affaire. (...) Je pense qu'il y avait de la complaisance sur le plateau. Il y avait de la désorganisation et un certain degré de négligence», a analysé Adan Mendoza.