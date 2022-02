Tir mortel sur le tournage de Rust : une procureure donne du crédit à la thèse selon laquelle Alec Baldwin n’aurait pas tiré

La procureure du district de Santa Fe a déclaré avoir effectué des tests qui tendraient à prouver qu’Alec Baldwin a pu ne pas presser sur la détente lors du drame qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film «Rust».

«La détente n'a pas été pressée... Je n'ai pas pressé la détente», avait clamé l'acteur lors de sa première interview depuis l'accident mortel. Il avait affirmé qu’au moment du drame, la victime, Halyna Hutchins, lui donnait des instructions sur la façon de tenir son revolver lors d'une répétition. Il avait déclaré ne pas se sentir ni coupable ni même «responsable» de la tragédie, assurant que la victime lui avait elle-même demandé de pointer vers elle le revolver, censé être totalement inerte. «Je tiens l'arme comme elle me dit de la tenir (...). Je commence à armer le chien. Je ne vais pas presser la détente. Je relâche le chien et le coup part.», avait-il décrit.

Pour vérifier les propos d'Alec Baldwin, Mary Carmack-Altwies, la procureure du district de Santa Fe, dit avoir procédé à sa propre reconstitution. Pour effectuer son test, elle s'est procuré une arme du même modèle et, après s'être assurée qu'elle était déchargée, a reproduit les gestes décrits par Alec Baldwin. «L'un des enquêteurs de mon bureau possède un revolver de ce type, très ancien, et il l'a donc apporté à ma demande afin que nous puissions l'examiner et voir si cela était possible.», a-t-elle déclaré dans une interview publiée ce 18 février par Vanity Fair.

The death of cinematographer Halyna Hutchins on the set of Alec Baldwin’s movie ‘Rust’ shocked the film industry. In the aftermath, the question is not just who is responsible, but what were the mistakes that led up to the tragic event in the first place? https://t.co/UIi4J7A4RL

— VANITY FAIR (@VanityFair) February 18, 2022