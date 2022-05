Meghan Markle : Netflix annule son projet de série animée pour enfants

Le projet de dessin animé de Meghan Markle pour Netflix ne verra finalement pas le jour.

Annoncé en juillet dernier, ce projet de série animée intitulé «Pearl» a été abandonné par la plate-forme, a rapporté le journal Deadline. En cause, la chute de Netflix en bourse après la perte de 200.000 abonnés au premier trimestre 2022.

Une situation qui a poussé le géant américain à faire des coupes budgétaires, dont le projet de Meghan Markle et du Prince Harry fait les frais, selon le magazine.

Quid du contrat de l'ex-couple royal

En septembre 2020, la mère d’Archie et de Lilibet et son époux le prince Harry ont signé un contrat pluriannuel avec Netflix. Dans le cadre de ce partenariat, le couple via leur société Archewell productions annonçait développer des séries, des documentaires, des films, ainsi que des programmes destinés aux enfants pour la plate-forme.

«Pearl» aurait dû être le premier de cette série jeunesse. Il devait mettre en scène une fillette de 12 ans qui, alors qu’elle doit faire face aux défis du quotidien, puise son inspiration dans le parcours de femmes célèbres ayant traversé l’histoire.

Un revers qui ne marque pas pour autant l’arrêt de la collaboration entre Netflix et l’ex-couple royal, a rapporté une source au journal Deadline. Ainsi le projet de documentaire «Heart of Invictus», autour de la compétition des Invictus Games lancée en 2014 par le prince Harry, pourrait-lui toujours voir le jour selon cette source, qui a par ailleurs rappelé que la série familiale «Pearl» était encore au stade de développement.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule série jeune public annulée par la plate-forme. Deux autres dessins animés - «Dino Daycare» et «Boons and Curses» - ont eux aussi été stoppés par Netflix.