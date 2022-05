Avatar 2 : une première bande-annonce à couper le souffle

C’est à partir de ce mercredi 4 mai, jour de sortie dans les salles françaises de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», que les spectateurs vont pouvoir découvrir la bande-annonce de «Avatar : La voie de l’eau» avant la projection du film Marvel.

Attendu en France le 14 décembre prochain, ce deuxième volet sortira 13 ans après le film réalisé par James Cameron en 2009. Et suivra l’histoire de Jake Sully et Neytiri qui, depuis les événements du premier film, sont devenus parents. Une dizaine d’année plus tard, leur tribu voit réapparaître sur leurs terres les hommes de la Resources Development Administration, une organisation non-gouvernementale venue piller les richesses de leur planète, Pandora. Contraints de se réfugier près des récifs, ils font la rencontre d’un autre clan, les Metkayina, particulièrement méfiants à leur égard.

Aux États-Unis comme en France, les journalistes ayant découvert en avant-première Doctor Strange in the Multiverse of Madness ont pu regarder la première bande-annonce d’Avatar : la voie de l’eau en 3D.

#Avatar2 se nommera "Avatar : The Way of Water" et vous pourrez découvrir son premier trailer en salle, avant les séances de #DoctorStrange in the Multiverse of Madness dès mercredi prochain ! pic.twitter.com/vQNxl0zMwU — Les Cinémas Pathé Gaumont (@PatheGaumont) April 27, 2022

Une réussite visuelle

À en croire les premiers retours, et notre propre ressenti (ayant eu la chance de découvrir les images nous aussi) à la vue de la bande-annonce, ce deuxième film s’annonce au moins aussi réussi visuellement que le premier, avec une volonté particulière de dévoiler toute la diversité de Pandora. L’absence quasi-totale de dialogue ne permet pas d’en apprendre beaucoup plus sur l’intrigue générale. Si ce n’est que les enfants de Jake et Neytiri seront très certainement amenés à jouer un rôle déterminant dans les quatre suites prévues.

Dont l’écriture des scénarios – et l’exigence de James Cameron à leur propos – explique les 13 années d’attente entre le premier film et ses suites, dont le dernier volet devrait voir le jour en 2028.

Interrogé par le site français Filmactu, Jon Landau avait dévoilé quelques indices sur ce qui attend les fans : «Ce que nous construisons avec Avatar, c'est une métaphore du monde dans lequel nous vivons. On pourrait voyager toute notre vie sur Terre sans découvrir toutes les merveilles qu'elle recèle. A travers les suites d'Avatar, on va découvrir la variété incroyable d’environnements que cache une planète. Mais surtout on va découvrir d’autres clans de Na'vi. Pandora est aussi riche que peut l'être notre planète».