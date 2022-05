«Dirty Dancing» : une suite prévue avec Jennifer Grey

«On laisse pas bébé dans un coin». C'est officiel, près de 35 ans après le film culte «Dirty Dancing», Jennifer Grey va faire son grand retour à la pension Kellerman.

Lors du CinemaCon de Las Vegas, rendez-vous des grands studios hollywoodiens, l'entreprise américaine Lionsgate a en effet annoncé que le mythique film d'Emile Ardolino, qui a traversé les générations, aura droit à une suite. Dans ce «prochain chapitre», l'actrice de 62 ans reprendra son rôle.

un film «romantique et nostalgique»

Pour l'heure, aucune information concernant l'histoire n'a été dévoilée, mais d'après plusieurs médias, celle-ci devrait se situer dans les années 1990. Selon Jon Feltheimer, le PDG de Lionsgate, «ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient».

«On bosse sur le script depuis quelques années, a confié de son côté Jennifer Grey, également productrice du film. Je sais qu’on ne pourra pas reproduire l’expérience du premier film, mais je veux donner aux fans ce qui s’apparente à un soubassement de cette histoire».

Sorti en 1987, «Dirty Dancing» relate l'histoire d'amour estivale entre Bébé, jeune fille de bonne famille (Jennifer Grey), et Johnny, professeur de danse issu d'un milieu modeste campé par Patrick Swayze, décédé des suites d'un cancer en 2009, à l’âge de 57 ans.

Véritable succès populaire, il a remporté un Oscar et un Golden Globe pour la chanson originale, l'inoubliable «(I've had) The Time of My Life», et a valu à ses deux acteurs principaux plusieurs nominations.

En 2004, un spin-off de cette oeuvre musicale, intitulé «Dirty Dancing : Havana Nights», était sorti au cinéma. Mais ce film aux rythmes cubains n'avait pas autant marqué les esprits. De plus, contrairement à Patrick Swayze, Jennifer Grey ne faisait pas partie du casting.