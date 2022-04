Dirty Dancing : Jennifer Grey révèle l'étonnante raison pour laquelle sa carrière n'a jamais décollé

Un choix décisif. Dans un entretien avec le site américain People, Jennifer Grey affirme que sa carrière n’a jamais décollé après sa performance iconique dans «Dirty Dancing» en raison…de sa rhinoplastie.

La comédienne est âgée de 27 ans quand elle crève l’écran dans le rôle de Bébé au côté de Patrick Swayze – inoubliable Johnny Castel – dans le film Dirty Dancing. Au sommet de la gloire, elle va alors suivre le conseil de sa mère qui pense qu’il serait plus judicieux pour la jeune femme de subir une intervention chirurgicale sur son nez atypique si elle souhaite obtenir des rôles à l’avenir.

«Elle m'a dit ‘Tu sais quoi ? C'est compliqué de te trouver des rôles. Rends-leur la tâche plus facile’ (...) Quand j'étais enfant, j'étais complètement contre la rhinoplastie. Mes parents l'ont fait, mais c'était les années 1950 (...) Vous ne pouviez pas être homosexuel. Vous ne pouviez pas être Juif. Vous ne pouviez pas ressembler à un Juif», explique Jennifer Grey au site américain People.

La comédienne subira deux opérations sur son nez, la deuxième servant à corriger les imperfections de la première intervention. Jennifer Grey constatera toutefois que ce changement, loin de lui ouvrir la porte des castings, transformera à ce point son visage qu’Hollywood ne parviendra plus à la reconnaître.

«Je suis devenue invisible du jour au lendemain. Aux yeux des gens, je n'étais plus moi-même. Le plus bizarre est que j'avais résisté toute ma vie, et j'étais tellement énervée contre ma mère de m'avoir conseillée de faire cette opération», précise-t-elle. «J'ai dépensé tellement d'énergie à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi j'avais été bannie du royaume. Mais en fait c'était un mensonge. Je me suis tirée une balle dans le pied toute seule», conclu celle qui figure aujourd’hui à la production de la suite du film Dirty Dancing, actuellement en développement.