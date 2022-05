House of the Dragon : ce qu'il faut retenir de la nouvelle bande-annonce (SPOILERS)

La chaîne américaine HBO vient de dévoiler une deuxième bande-annonce de «House of the Dragon», le prequel très attendu de «Game of Thrones», riche en information sur ce qui attend les téléspectateurs.

Pour ceux qui l’ignorent encore, l’histoire débutera 200 ans avant la chute du Trône de Fer. Au moment où les Targaryen règnent en maître sur Westeros grâce à la quinzaine de dragons sous leur contrôle. La famille est alors au sommet de son pouvoir. Un édifice en apparence solide, qui s’apprête pourtant à s’effondrer sous le règne de Viserys 1er.

La princesse Rhanyera Targaryen est l’aînée, et la seule survivante, de l’union du roi Viserys Ier et Aemma Arryn. Incapable d’avoir un fils, le souverain nomme sa fille comme héritière. Une décision loin de faire l’unanimité dans le royaume. Après la mort de sa première épouse, Viserys se marie avec Alicent Hightower, dont le père, Otto Hightower n’est autre que la Main du Roi. Elle lui donnera un fils, Aegon II Targaryen.

À la mort du roi, une guerre de succession sanglante, baptisée La Danse des Dragons, s’engage entre les partisans de la princesse Rhanyera – qui épousera son oncle, Daemon Targaryen, en secondes noces, et dont elle aura deux fils, Aegon III et Viserys II – et ceux de son demi-frère. C’est cette histoire qui sera au cœur de l’intrigue de House of the Dragon.

que nous disent les images

© HBO

Dans cette image, on aperçoit Rhanyera Targaryen, de dos, sur l’île de Peyredragon. Lieu où elle se trouvera quand elle apprendra la mort de son père. Ainsi que la nomination de son demi-frère, Aegon II Targaryen, comme son héritier. C’est de cet endroit qu’elle va s’engager dans la bataille pour récupérer le trône dont elle était censée être l’héritière légitime.

© HBO

Là, on voit Daemon Targaryen quitter Peyredragon avec un œuf de dragon dans les bras. À ses côtés se trouve son amante, Mysaria, qui deviendra la maîtresse des chuchoteurs officieuse de Rhanyera pendant la Danse des Dragons. Détail potentiellement important : quand elle va tomber enceinte de Daemon, ce dernier offrira à Mysaria son œuf de dragon. Un cadeau qui va ulcérer le roi Viserys qui exigera que son frère récupère l’œuf, et se débarrasse de la jeune femme.

Ils sont suivis par des soldats de Port-Réal connus sous le nom des Gold Cloaks, dont Daemon Targaryen a assuré le commandement par le passé. C’est lui qui a imposé le port de cette cape dorée qui va inspirer le nom de ce corps militaire.

Il semblerait que Daemon Targaryen se retrouve face à Otto Hightower, qui n’est autre que la Main du roi, et la garde royale.

© HBO

Daemon Targaryen et Otto Hightower partage une détestation mutuelle l’un pour l’autre. Ce dernier est celui qui a suggéré à Viserys Targaryen de nommer sa fille, Rhanyera, comme héritière du trône, de peur que ce soit Daemon Targaryen qui lui succède le jour de sa mort. Et ce n'est là qu'un des nombreux points de désaccords entre ces deux hommes particulièrement puissants.

Cette scène avec un dragon se déplaçant dans les airs au-dessus de Port-Réal est de toute beauté.

© HBO

À l’intérieur du Donjon Rouge, on aperçoit le roi Viserys sur le Trône de Fer en présence de nombreux seigneurs venus des quatre coins de Westeros. C’est un moment capital du récit, puisque c’est à cet instant que tous prête allégeance au roi Viserys et s’engagent à reconnaître sa fille, Rhanyera, comme sa seule et unique héritière. Or, on sait que la parole de certains d’entre eux sera remise en question immédiatement après le décès du souverain.

© HBO

On assite ensuite à une sortie musclée de Daemon Targaryen dans les rues de Port-Réal en présence de la garde des Gold Cloaks. On entend alors la voix de la princesse Rhaenys Targaryen dire : «Les hommes préfèreront mettre la ville à feu et à sang plutôt que de voir une femme s’asseoir sur le Trône de Fer».

© HBO

Les paroles de la princesse Rhaenys sont particulièrement importantes car, elle aussi, a été considérée par le passé comme pouvant régner sur Westeros. Avant d’être finalement écartée en raison de son genre. Elle a ainsi hérité du surnom «la reine qui ne fut jamais».

Elle a épousé Lord Corlys Velaryon, qui dirige la puissante flotte de la famille Targaryen. La maison Velaryon est une des plus puissantes de Westeros à cette époque. Quand cette image apparaît…

© HBO

... on assiste probablement à l’union entre Rhanyera Targaryen avec le fils de Lord Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen, Laenor Velaryon. Un mariage dont naîtra trois fils légitimes, Jacaerys, Lucerys, et Joffrey.

Dans cette autre scène, on assiste à une cérémonie funéraire sur les terres de la Maison Velaryon. Il s’agit très certainement des funérailles de la femme de Daemon Targaryen, et fille de Lord Corlys Velaryon, Laena Velaryon, avec laquelle Daemon a eu deux filles, Baela et Rhaena.

© HBO

À la fin de la bande-annonce, on assiste à plusieurs scènes qui laissent entrevoir les prémices de l’affrontement sanglant qui se prépare, notamment Alicent Hightower avec une dague en acier valyrien à la main – la même que celle utilisée par Arya Stark pour tuer le Roi de la Nuit dans Game of Thrones – pour tenter de venger son fils Aemon Targaryen, après qu’il ait perdu un œil lors d’une bagarre avec un des fils de Rhanyera, Lucerys.

On entend alors une voix, sûrement celle de Daemon Targaryen : «L’histoire ne se souvient pas du sang, seulement des noms». Avant que l’on découvre un dragon colossal crachant ses flammes dans une cave en présence de Daemon Targaryen.

© HBO

Le lancement de la saison 1 de House of the Dragon est prévu pour le 21 août prochain. En France, elle sera accessible sur OCS (via myCANAL) avec une diffusion en simultané avec les Etats-Unis à partir de 3h du matin dans la nuit du 21 au 22 août.