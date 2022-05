Puy du Fou : après l'Espagne, le parc va s'exporter aux Etats-Unis

Le Puy du Fou, concept artistique unique, s’exporte aux Etats-Unis pour un spectacle inédit dans le Tennessee. Le show sera inspiré de l’histoire du peuple Cherokee.

Après la France et l’Espagne, c’est aux Etats-Unis que le Puy du Fou, dont le site historique est situé en Vendée, pose ses valises. C’est la toute première fois que le concept s’installe sur le continent américain. Le spectacle aura lieu aux pieds des «Great Smoky Mountains», premier parc national américain qui accueille chaque année plus de 12 millions de visiteurs.

Le peuple Cherokee mis en avant

Concernant l’histoire, c’est celle du peuple Cherokee qui sera mise en avant. Le Puy du Fou va «mettre son savoir-faire au service de l’héritage historique et culturel de cette grande nation indienne qui a traversé les épreuves et les drames avec grandeur et sagesse». La création, immersive et inspirée d’une histoire vraie, plongera les visiteurs au cœur d’une «épopée bouleversante, des Appalaches jusqu’aux plaines de Champagne». Ces dernières sont bien celles qui sont situées dans le nord de la France. En effet, les Soldats Cherokee étaient représentés en nombre parmi les 17.000 amérindiens qui combattirent sous la bannière étoilée pendant le premier conflit mondial.

Il faudra néanmoins être patient, puisque l’ouverture au public est prévue en 2024. En attendant, vous pouvez vous rendre en Espagne, où le Puy du Fou a déjà ouvert un second parc à Tolède l’année dernière.

D’autres actualités sont également en cours, puisque Le Grand Tour, le plus long spectacle jamais imaginé à bord d’un train Belle Epoque, est en préparation, ainsi que la sortie au cinéma en 2023 du film «Vaincre ou Mourir».