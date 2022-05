Eurovision 2022 : qui sont les 5 favoris ?

Alors que les demi-finales auront lieu à partir de ce 10 mai et que se déroulera ce samedi 14 mai la grande finale du 66e Concours Eurovision de la Chanson, à Turin, en Italie, les paris vont bon train. Découvrez qui sont les cinq favoris de la compétition cette année.

L’Ukraine

Le contexte géopolitique actuel devrait peser très lourd sur le concours dont a d’ailleurs été rapidement exclue la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine. Cette dernière, qui sera quant à elle bien présente, sera représentée par le Kalush Orchestra. Le groupe de rap formé en 2019 défendra sûrement avec beaucoup d’émotion les couleurs de son pays meurtri par la guerre avec le titre Stefania, un mélange de rap et de chant traditionnel qui a été vu plus de quatre millions de fois sur Youtube, et que les bookmakers recensés sur eurovisionworld.com donnent gagnant très loin devant les autres avec une estimation de 49% de chance de réussite.

L’Italie

Déjà vainqueurs de l'Eurovision en 2021 avec le groupe Måneskin, les Italiens pourraient bien renouveler l’expérience cette année, en tous les cas à en croire les pronostics qui à 14% voient la chanson Brividi de Mahmood & Blanco finir sur les plus hautes marches. Le duo a certes déjà une expérience solide, puisque son chanteur Mahmood a déjà représenté l’Italie en 2019 et fini à… La deuxième place… Vu trois millions de fois sur Youtube et écoutée près de 3,3 millions de fois en 24 heures sur Spotify - devenant ainsi le titre le plus écouté en une journée sur Spotify en Italie - le morceau Brividi porte un message d’amour pour tous qui pourrait samedi, il est vrai, bien être contagieux…

Le Royaume-Uni

Avec 2 millions de vues sur Youtube également au compteur, le titre pop «Space Man» de Sam Ryder, un chanteur repéré sur TikTok pendant la pandémie de Covid-19 par la BBC mais par des stars comme Justin Bieber et Alicia Keys, séduit aussi énormément les eurofans, si bien que les pronostics lui donnent 9% de chance de l’emporter. Sera-t-il parmi les premiers ? Le choix de cet artiste devrait quoiqu'il en soit être plus payant que celui de l'an passé... En 2021, en choisissant James Newman pour le représenter, le Royaume-Uni était, pour la cinquième fois de l'histoire, arrivé dernier au classement.

La Suède

Jeune chanteuse dynamique, Cornelia Jakobs représente le pays avec son titre en anglais inspiré d'une rupture, «Hold Me Closer», qui dépasse la barre des 2 millions de vues sur Youtube. Ses chances de gagner sont à 8% selon les bookmakers. Rembarrée en 2008 par le jury de Swedish Idol, la version suédoise de la Nouvelle Star, la jeune femme qui avait rebondi en 2010 au sein du girls band Love Generation, pourrait bien prendre sa revanche...

L’Espagne

Carton sur Youtube avec 4 millions de visionnages, SloMo interprété par Chanel pourrait aussi récolter tous les suffrages. Les accents hispaniques du morceau qui surfe sur le succès actuel de la chanteuse pop Rosalia, en font de toute façon déjà un tube et c’est avec 3% de chances de réussite que son interprète se hisse cinquième au top des bookmakers à l’heure où nous écrivons cet article.

Deux autres candidates à surveiller

A noter que le site spécialisé dans les paris MyBettingSites a de son côté tenté l’expérience de faire intervenir une intelligence artificielle pour connaître les futurs gagnants. Après avoir traité les données des précédents candidats victorieux, ses calculs ont identifié deux candidates qui en présenteraient cette année le profil-type : la Grecque Amanda Georgiadi Tenfjord, interprète de «Die Together» (actuellement 6e chez les bookmakers), et la Portugaise Maro avec «Saudade, Saudade» (12e).

Ces deux jeunes femmes, âgées de 25 et 27 ans, chantent toutes deux en anglais des titres pop sur le thème de l'amour : un mélange parfait pour l’emporter selon le superordinateur… Leur profil est en tous les cas bien loin de celui des grands favoris ukrainiens, mais aussi des représentants de la France Alvan & Ahez, pour l’heure 11e des bookmakers dont, rappelons-le pour garder espoir, les prédictions ne s’avèrent pas toujours exactes.

Alors qui remportera l’Eurovision 2022 ? Réponse vers 1 heure du matin dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mai, à l’issue de la grande finale qui sera retransmise en direct de Turin à partir de 21h10 sur France 2.