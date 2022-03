Eurovision 2022 : qui est Alvan et Ahez, le groupe breton qui va représenter la France ?

C’est en breton que la France s’exprimera à Turin, le 14 mai prochain, pour défendre ses couleurs lors de la finale de l’Eurovision avec le groupe originaire de Rennes, Alvan et Ahez, qui s’est imposé lors de l’émission Eurovision France, ce samedi sur France 2.

L’interprétation de leur titre Fulenn – qui signifie à la fois «étincelle» et «jolie fille» en breton – leur a permis de remporter l’adhésion des téléspectateurs et du jury présidé par la chanteuse Jenifer. C’est avec ce morceau électro-rock que la France tentera de s’imposer dans le célèbre concours.

Et les gagnants d'#EurovisionFrance c'est vous qui décidez sont @alvan_music et Ahez !



Félicitations aux bretons qui nous représenteront à Turin en Mai !





Toutes les prestations de ce soir sont disponibles sur https://t.co/hbLxAmmRIW https://t.co/bGh0BEHYl4#Eurovision2022 pic.twitter.com/AoqWx6mJsU — Eurovision France (@EurovisionF2) March 5, 2022

Chose étonnante, Alexis Morvan, alias Alvan, et les trois chanteuses qui l’accompagnent sur scène - Marine Lavigne, Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou – le trio baptisé Ahez – ne se connaissaient pas il y a de cela un an. Leur association est née de la rencontre entre le musicien électro et Marine, lors d’une soirée organisée l’été dernier dans un bar de Rennes.

«C’est allé très vite, quelques jours après la soirée, j’ai envoyé une composition à Marine puis elle a amené Sterenn et Sterenn, chanteuses du groupe Ahez. En une semaine on avait déjà une première version avec seulement la voix des filles», confie Alvan, 29 ans, au site de Ouest France.

Le seul morceau du groupe

Si Alexis Morvan avoue ne pas parler un mot de breton, et ne chanter qu’en phonétique, Marine Lavigne et ses deux amies se connaissent depuis leurs années passées au lycée Diwan de Carhaix, dans le Finistère, et parlent donc couramment la langue. «On a entendu nos grands-parents parler breton, notre famille, on est baigné dans cette langue depuis toute petite», explique la jeune femme à Ouest-France.

«Fulenn» est, à l’heure actuelle, le seul morceau du groupe. Et le quatuor ne s’attendait certainement pas à connaître un succès aussi fulgurant. «On a écrit, créé cette chanson-là ensemble en se disant ‘Allez, pourquoi pas? On tente !’ Et on est là aujourd'hui et on va à Turin. C'est juste incroyable», révèle Marine Lavigne.

Espérons que Alvan et Ahez parviendra à faire mieux que le dernier représentant de la Bretagne au concours de l’Eurovision, Dan Ar Braz et L’Héritage des Celtes, qui en 1996 avait terminé au fond du classement avec la chanson Diwanit bugale.