Eurovision 2022 : le présentateur ukrainien commentera la soirée depuis un bunker

Timur Myroshnychenko, le présentateur qui anime l’Eurovision en Ukraine depuis 2007, a pris place dans un bunker pour commenter les demi-finales planifiées ce mardi et ce jeudi, et fera de même pour la finale de la 66e édition de l’événement qui aura lieu à Turin ce samedi 14 mai.

Le commentateur a révélé que ce bunker, dont la localisation n’a pas été révélée pour des raisons évidentes de sécurité alors que l’Ukraine subit les assauts meurtriers des forces russes, avait été spécialement aménagé pour que, quoiqu’il advienne, la diffusion de l’événement, très apprécié en Ukraine, soit assurée.

Interviewé sur les ondes de la BBC Radio 5 Live, Timur Miroshnychenko a souligné pourquoi il était si vital, plus que jamais, que la diffusion de l'Eurovision en Ukraine se déroule sans accroc alors que le pays a besoin d'espoir et de joie.

«En ce moment, je suis dans un hôtel, ce qui est bien car il n'y a pas de raids aériens, a-t-il déclaré. Nous avons préparé un bunker spécial pour les commentaires car vous ne savez jamais quand les alertes de raids aériens commencent. C'est pourquoi nous sommes sous terre et nous sommes prêts à tout - rien n'interrompra la diffusion de l'Eurovision». L'animateur a expliqué combien chaque instant comptait désormais.

«Maintenant, nous essayons d'attraper n'importe quel moment paisible, a-t-il poursuivi. Nous aimons le concours Eurovision de la chanson et c'est très important pour nous même en ce moment, même si ce n'est que pendant deux heures le soir, de vivre un moment paisible.»

"Just for 2 hours they got back to a normal, regular life, because Eurovision is very popular in Ukraine."





Timur Miroshnychenko is Ukraine's #Eurovision host, he broadcasts from a bunker because of Russia's invasion. pic.twitter.com/6sQJeWwauA

