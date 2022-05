Zorro : une nouvelle série va voir le jour avec un acteur de la série «Elite»

Selon le site américain Variety, l’acteur Miguel Bernadeau – connu pour son rôle dans la série «Élite» – incarnera le justicier masqué dans le reboot en préparation chez Amazon Prime Video.

L’acteur espagnol Miguel Bernadeau, 25 ans, connu pour avoir incarné le personnage de Guzmán Nunier Osuna dans Élite sur Netflix, a été choisi pour incarner le rôle de Zorro dans le reboot de la célèbre série destinée à être diffusée sur Amazon Prime Video en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis. Avant une éventuelle sortie à l’internationale.

Le futur interprète de Don Diego de la Vega sera accompagné à l’écran par Renata Notni, une comédienne mexicaine de 27 ans révélée dans les télénovelas dans le rôle de Lolita Marquez, l’amour de jeunesse du héros masqué. Pour le moment, on ne sait pas qui incarnera le fidèle bras droit de Don Diego de la Vega, Bernardo, et le sergent Garcia. Deux personnages dont la présence à l’écran n’a pas encore été confirmée, précise Variety.

La série sera déclinée en 10 épisodes, et sera réalisée par Javier Quintas (La Casa de Papel) et Miguel Ángel Vivas (Inside). Carlos Portela (Velvet Collection) sera en charge d’écrire le scénario. À la production, on retrouve John Gertz, le fondateur de Zorro Productions (Le Masque de Zorro, La Légende de Zorro).

Un héros moderne

Cette série centrée sur les aventures du Renard proposera une version moderne du héros, avec des personnages féminins qui n’hésiteront pas à lui tenir tête, et à prendre leurs propres initiatives pour assurer leur sécurité. «La série reflétera une masculinité loin des stéréotypes. Le combat de Zorro consistera à découvrir des secrets de famille qui changeront son destin à jamais. Elles seront capables de tenir tête au héros masqué ou d'agir en confidentes, selon leurs propres intérêts», expliquent ainsi la production.

«Lorsque nous avons été approchés pour faire Zorro et avons gagné la confiance de John Gertz, nous avons été fiers d'avoir l'honneur, mais aussi la responsabilité de prendre le plus grand héros hispano-américain de tous les temps, et de l'adapter à une nouvelle génération. Nous avons eu la chance d'avoir Prime Video, le meilleur partenaire possible pour cette aventure, afin de réunir à la fois un cast luxueux et la meilleure équipe de création et de production de l'industrie», précise également David Martinez, responsable de la fiction chez Secuoya Studios.