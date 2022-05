Prey : le film prequel de «Predator» attendu le 5 août sur Disney+

Disney+ vient d’annoncer que le film «Prey» - prequel de la saga cinématographique «Predator» - sera disponible le 5 août prochain sur sa plate-forme de streaming via Star.

C’est un nouveau venu dans la saga cinématographique Predator. Réalisé par Dan Trachtenberg (The Boys, 10 Cloverfield Lane) et scénarisé par Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone), Prey se déroulera 3 siècles dans le passé, sur le territoire d’une tribu Comanches. C’est là que vit la jeune Naru, une guerrière redoutable qui marche dans les pas des chasseurs légendaires des Grandes Plaines. En charge de protéger son peuple, elle découvre que la proie qu’elle traque n’en est pas une. Il s’agit d’un prédateur extra-terrestre disposant d’une technologie particulièrement sophistiquée. «Une confrontation aussi perverse que terrifiante s’engage bientôt entre les deux adversaires...», précise-t-on dans le synopsis.

Prey sera le cinquième film de la saga Predator, entamée en 1987 avec Arnold Scharzenegger dans le rôle principal, et qui rencontra un succès colossal à l’époque. Et donnera une suite avec Danny Glover en 1990, Predators en 2010 avec Adrien Brody, et The Predator en 2018, qui fut un échec critique et commercial. On peut également y ajouter deux crossovers avec la franchise Alien, Alien vs. Predator en 2004 et Alien vs. Predator Requiem en 2007.

Le film Prey sera produit par Jhane Myers, membre de la nation Comanche aux Etats-Unis, et John Davis. C’est la comédienne Amber Mindthunder qui incarnera le rôle principal.