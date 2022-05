Disney+ : une première bande-annonce pour la saison 2 de «Only murders in the building»

La première bande-annonce de la saison 2 de la série «Only murders in the building» vient d’être publiée par Disney+. Elle sera accessible sur la plate-forme de streaming à partir du 28 juin prochain.

Ils sont de retour. Après une première saison menée tambour battant, Only Murders in the Building s’apprête à faire son retour sur Disney+, avec une saison 2 à découvrir dès le 28 prochain.

Charles, Oliver et Mabel se sont lancés têtes baissées à la recherche de l’assassin de Bunny Folger, la présidente du conseil d’administration de l’Arconia. Un meurtre pour lequel ils sont devenus les principaux suspects. Le trio de podcasteurs entend désormais prouver son innocence. Et la liste des suspects ne cesse de s’étoffer.

En plus de Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, la saison 2 de Only Murders in the Building pourra compter sur une liste impressionnante de guest-stars, notamment Amy Schumer, Michael Rapaport, Shirley Maclaine, mais aussi une apparition de Cara Delevingne (dont le personnage sera lié à Mabel).