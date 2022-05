Marnie Schulenburg : l'actrice décède à l'âge de 37 ans

Marnie Schulenburg est décédée ce mardi 17 mai à l'âge de 37 ans. La jeune femme avait tourné dans des séries comme «As the World Turns», «Elementary» ou encore «Blue Bloods».

Elle aura lutté avec immense courage jusqu'au bout. Marnie Schulenburg a succombé au cancer du sein métastatique de stade 4 qui lui avait été diagnostiqué en 2020.

Principalement connue pour ses rôles dans les soap operas «As the world turns» et «One Life to Live», la comédienne était aussi apparue dans des séries comme «Blue Bloods», «Elementary» ou encore «The Good Fight».

Quelques jours seulement avant sa disparition, elle avait partagé un message sur les réseaux sociaux à l’occasion de la fête des mères (qui a eu lieu le 14 mai aux Etats-Unis), message dans lequel elle confiait être «sortie de l'hôpital, mais envoyée chez elle avec une machine à oxygène».

Parlant de sa petite fille Coda, 2 ans, elle avait posté : «Je veux être forte et belle pour elle. Je veux lui montrer comment se mouvoir dans ce monde avec compassion, force, vivacité, humour et joie, comme ma mère me l'a montré».

«Ne dîtes pas qu'elle a perdu sa bataille»

Dévasté, le mari de Marnie Schulenburg - l’acteur Zack Robidas qu’elle avait épousé en 2013 après leur rencontre sur le tournage de la série «Succession» - a confirmé la triste nouvelle sur Facebook. «S'il vous plaît, ne dites pas que Marnie a perdu sa bataille contre le cancer. C'est tout simplement faux. Je l'ai regardée botter le cul du cancer tous les jours depuis le diagnostic», a-t-il écrit.

Son épouse faisait preuve d'un courage qui force le respect. «Elle est incroyable. Nous avons choisi d'attaquer son diagnostic avec un optimisme aveugle. Nous n'avons parlé que de l'avenir et avons continué à aller de l'avant. Je ne sais pas si c'était bien, mais c'est tout ce que nous savions faire», a-t-il ajouté.

Marnie Schulenburg avait été diagnostiquée le 8 mai 2020, soit juste cinq mois après la naissance de Coda. Le 21 mai 2020, elle avait annoncé être malade via son compte Instagram. Marnie Schulenburg avait alors évoqué un cancer, «le plus insidieux, le cancer du sein inflammatoire qui ne ressemble pas au cancer du sein typique, plus agressif, qui affecte les femmes plus jeunes et se déguise en infection de l'allaitement», avait-elle détaillé.