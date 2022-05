Stranger Things, saison 4 : les 8 premières minutes disponibles gratuitement (VIDEO)

À une semaine de la mise en ligne de la première partie de la saison 4 de «Stranger Things», Netflix vient de mettre en ligne les 8 premières minutes en version originale sous-titrée de l’épisode 1.

Un court aperçu. Netflix vient de mettre en ligne les 8 premières minutes de l’épisode 1 de la saison 4 de Stranger Things, dont le lancement est prévu pour le 27 mai prochain. La première partie comprendra 5 épisodes. La scène se déroule le 8 septembre 1979, dans l’enceinte du laboratoire d’Hawkins où le docteur Martin Brenner déambule dans les parties communes où se trouvent les différents enfants-cobayes. Il se rapproche de l'un d’eux, le numéro 10, qui semble être doué de pouvoirs télépathiques.

Alors que le docteur Brenner le soumet à un test, lui demandant de trouver l’endroit où se trouve le docteur Ellis, numéro 10 trouve son emplacement, et décrit ce qu’il voit. C’est alors qu’il panique. Rapidement, l’alarme se fait entendre. Le garçon explique que Six et le docteur Ellis sont morts. Après avoir parcouru les parties communes jonchées de cadavres, le docteur Brenner se retrouvent face à Onze. «Qu’as-tu fait ?», lui demande-t-il.

Pour rappel, la deuxième partie sera lancée à partir du 1er juillet et comptera un total de 4 épisodes – dont le 7e et le 9e qui seront d’une durée digne d’un long métrage, selon les frères Duffer. La 5e et ultime saison de Stranger Things ne se fera pas attendre comme la quatrième, puisqu’elle est attendue dans le courant de l’année 2023.